Avrupa Merkez Bankası pas dedi

Kaynak: Bloomberght
Avrupa Merkez Bankası pas dedi
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapmazken enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin yapılan daha düşük tahminler bankanın haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisini güçlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tuttu.
Banka mevduat faizini yüzde 4 seviyesinde tuttu. Gecelik borç verme oranı yüzde 4,75; politika faizi ise yüzde 4,5 seviyesinde tutma kararı aldı.
Karar metninde faiz seviyesinin enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmasına önemli katkı vereceği vurgulandı.
Verilen kararla beraber ekonomik tahminler de yayımlandı.
Yayımlanan tahminlere göre AMB 2024 enflasyon tahminini yüzde 2,3'e indirdi. Önceki tahmin ise yüzde 2,7 olmuştu.
Banka ekonomistleri enflasyonda hedefe 2025'te ulaşılacağını tahmin etti. Daha önce 2025 hedefi yüzde 2,1 olmuştu.

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