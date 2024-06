Avrupa Merkez Bankası üyesinden yapışkan enflasyon mesajı

Avrupa Merkez Bankası’nın şahin üyesi olan Bundesbank başkanı Joachim Nagel Euro Bölgesi çekirdek enflasyonunun halen çok “yapışkan” olduğunu ifade etti.

Kanada’nın Montreal şehrinde gerçekleştirilen International Economic Forum of the Americas’ta açıklama yapan Nagel otomatik bir biçimde faiz indirmeyeceklerini söyleyerek her toplantıda koşulları değerlendireceklerini belirtti.

Nagel “Çekirdek enflasyonun hala çok yapışkan olduğu doğru. Engebeli bir yoldayız. Son kilometre, tüm yolun en karmaşık bölümü olacak” ifadelerini kullandı.

Kendilerine aşırı güvenip çok iyimser olmamaları gerektiğini belirten Nagel “Otomatik pilotta değiliz. Bu durumla baş etmenin en kolay yolu toplantıdan toplantıya değerlendirme yapmak” değerlendirmesinde bulundu.