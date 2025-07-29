Avrupa Merkez Bankası yeni enflasyon raporunu açıkladı

Cansu İşcan
Avrupa Merkez Bankası yeni enflasyon raporunu açıkladı

Avrupa Merkez Bankası’nın son araştırmasına göre, Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri art arda ikinci ayda da düşüş gösterdi. Genç tüketiciler fiyatlar konusunda daha iyimser.

Avrupa Merkez Bankası’nın Haziran 2025 verilerine dayanan yeni çalışması, Avro Bölgesi’nde tüketici enflasyon beklentilerinin yüzde 2.6’ya gerilediğini ortaya koydu. Bu oran, Mayıs ayında kaydedilen yüzde 2.8’lik seviyenin altında kalarak son dört ayın en düşük düzeyi oldu. Üç yıl sonrası için öngörülen enflasyon ise sabit kalarak yüzde 2.4 düzeyinde ölçüldü. Beş yıl sonrasına yönelik beklentiler ise yedi aydır değişmeyerek yüzde 2.1 oranında kaldı.

GENÇLER ENFLASYONA DAHA DİRENÇLİ

Araştırmada yaş grupları arasındaki farklılıklar da dikkat çekti. Genç katılımcıların, yaşça daha büyük gruplara kıyasla enflasyonu daha düşük algıladıkları ve daha ılımlı seviyelerde bekledikleri gözlemlendi. Ancak önceki yıllarla karşılaştırıldığında, bu algı farkının giderek azaldığı belirtildi.

HARCAMALAR AZALIYOR, İŞSİZLİK BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Tüketicilerin gelecek 12 aya dair nominal gelir artışı beklentisi, önceki ay olduğu gibi yüzde 1 seviyesinde sabit kaldı. Buna karşın harcama artışı beklentisi, Mayıs ayındaki yüzde 3.5’lik düzeyden Haziran’da yüzde 3.2’ye geriledi. Ekonomik büyümeye ilişkin öngörüler ise bir miktar toparlanma sinyali verdi. Gelecek 12 ayda ekonomik daralma beklentisi, yüzde -1.1’den yüzde -1’e düştü. İşsizlik oranı tahmini de küçük bir iyileşme göstererek yüzde 10.4’ten yüzde 10.3’e indi.

Avrupa Merkez Bankası, bu verileri düzenli olarak yayınladığı Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında derledi. Anket, Avro Bölgesi genelinde ekonomiye dair algıyı ve bireysel finansal beklentileri ortaya koyması açısından kritik önemde.

Son Haberler
Fransa’daki işsizlik azalışı sürüyor
Fransa’daki işsizlik azalışı sürüyor
Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
22 yaşındaki İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı
22 yaşındaki İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı
Macau ihracatında sert düşüş
Macau ihracatında sert düşüş
Letonya’da perakende satışlar umut veriyor
Letonya’da perakende satışlar umut veriyor