Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarından Gabriel Makhlouf, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun banka hedefi olan %2 seviyesine gelecek yılın sonlarına doğru ulaşma yolunda olduğunu belirtti. Ancak hizmetler sektöründeki kalıcı enflasyon ve beklenenden güçlü ücret artışlarının yukarı yönlü riskler oluşturduğunu da vurguladı.

Makhlouf’un bu açıklamaları, finansal piyasaların ECB'nin 17 Ekim'de %3,5 seviyesindeki mevduat faiz oranını indirmeye neredeyse kesin gözüyle baktığı bir dönemde geldi. Yatırımcılar, bankanın politika gevşetme hızını artırmasını beklerken, Makhlouf'un yorumları bu beklentilere dair belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.

HİZMET SEKTÖRÜ VE ÜCRET ARTIŞLARINA DİKKAT

İrlanda Parlamentosu'nda bir komiteye hitap eden Makhlouf, “2025 yılının dördüncü çeyreğinde %2 enflasyon hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz, ancak bu temel tahmine ilişkin bazı belirsizlikler devam ediyor. Özellikle hizmetler sektöründeki daha kalıcı enflasyon ve beklenenden güçlü ücret artışları, tahminimizi etkileyebilir,” ifadelerini kullandı.

Makhlouf, enflasyonla mücadelede belirlenen yol haritasının sürdürülmesinin önemine dikkat çekerken, ücret artışlarının talebi artırabileceği ve fiyatlar üzerindeki baskıyı güçlendirebileceği konusunda da uyardı. ECB’nin önümüzdeki dönem politikalarının, bu tür risklerin dikkatle izlenmesi gerektiği bir süreçten geçeceği öngörülüyor.

GABRİEL MAKHLOUF KİMDİR?

Gabriel Makhlouf, uluslararası finans ve ekonomi alanlarında deneyimli bir ekonomist ve politika yapıcıdır. 1960 yılında doğan Makhlouf, uzun yıllar kamu hizmetinde bulunmuş ve birçok farklı ülkede önemli görevler üstlenmiştir. 2019 yılında İrlanda Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmış olan Makhlouf, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yönetim kurulunda da yer almakta ve para politikası kararlarına katkıda bulunmaktadır.

Makhlouf'un kariyeri, kamu hizmetine adanmış bir yaşamı yansıtmaktadır. Yeni Zelanda doğumlu olan Makhlouf, eğitimini İngiltere’deki Londra Ekonomi Okulu’nda (London School of Economics) tamamlamış ve kariyerine Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı’nda başlamıştır. Burada çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra, 2011 yılında Yeni Zelanda Hazinesi’nin Genel Sekreteri ve Hazine Müsteşarı olarak atandı. Yeni Zelanda'da görev yaptığı dönemde, ülkenin ekonomik reform süreçlerinde önemli rol oynamış ve özellikle kamu maliyesinin güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.

Makhlouf, 2019 yılında İrlanda Merkez Bankası’nın başına geçtikten sonra, ülkenin ekonomik gelişimine ve finansal istikrarına yönelik önemli kararlar almıştır. Avrupa Merkez Bankası’ndaki rolü ise daha geniş bir perspektiften Avrupa ekonomisine katkı sağlama üzerine kuruludur. Para politikası, bankacılık düzenlemeleri ve finansal istikrar konularında güçlü bir bilgi birikimine sahip olan Makhlouf, özellikle enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme politikalarının şekillendirilmesinde etkili bir isim olarak tanınmaktadır.

Gabriel Makhlouf, görev süresi boyunca hem yerel hem de küresel ekonomik sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalışmalarıyla saygı duyulan bir lider olmuştur. Avrupa Merkez Bankası içindeki görevleri sayesinde, sadece İrlanda'nın değil, Avrupa'nın da ekonomik geleceğinde belirleyici bir rol oynamaktadır.