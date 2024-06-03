Avrupa Merkez Bankası’nda faiz indirimi bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası’nda faiz indirimi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) sıkılaştırma döngüsünü tamamlaması sonrasında ilk defa faiz indirimini bu hafta perşembe günkü toplantısında yapması öngörülüyor.

Fed, ABD’de enflasyonun hedefe ilerlediğine yönelik daha fazla kanıt elde edene kadar faizleri yüksek tutacağı sinyalini verirken AMB’nin faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü etki meydana getirebileceğini bekleniyor.

AMB’nin faiz oranlarını 25’er baz puan indirilmesiyle, Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki makas da açılmış olacak.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde öncülüğündeki AMB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile, Fed’den ayrışma konusunda rahat olduklarının altını çiziyor.

Neredeyse kesin gözüyle bakılan haziran gevşeme politikası sonrasında gevşeme adımlarının devam edip etmeyeceği veya nasıl bir hızda ilerleyeceği ise verilere bağlı olacak.

Cuma günü açıklanan veriler, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatlarının mayısta yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde geldiğini gösteriyor.

İlgili Haberler
Euro bölgesi yıllık enflasyonu belli oldu
Euro bölgesi yıllık enflasyonu belli oldu
Son Haberler
Flaş Flaş... Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı Gündem
Flaş Flaş... Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı
Vatandaş çayı tabuta koydu mesajı verdi: Servetiniz bizden çaldıklarınız Gündem
Vatandaş çayı tabuta koydu mesajı verdi: Servetiniz bizden çaldıklarınız
İSKİ duyurdu İstanbul’un 3 ilçesi saatlerce susuz kalacak Gündem
İSKİ duyurdu İstanbul’un 3 ilçesi saatlerce susuz kalacak
Zehir saçan besinler ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Zehir saçan besinler ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Mr. Beast YouTube abone rekoru kırdı Magazin
Mr. Beast YouTube abone rekoru kırdı
Emekli ve memurun zam hesabı değişti. İşte son oran Ekonomi
Emekli ve memurun zam hesabı değişti. İşte son oran
İşyerinde stresle mücadele yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor? Sağlık
İşyerinde stresle mücadele yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?