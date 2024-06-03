Avrupa Merkez Bankası’nda faiz indirimi bekleniyor

Fed, ABD’de enflasyonun hedefe ilerlediğine yönelik daha fazla kanıt elde edene kadar faizleri yüksek tutacağı sinyalini verirken AMB’nin faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü etki meydana getirebileceğini bekleniyor.

AMB’nin faiz oranlarını 25’er baz puan indirilmesiyle, Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki makas da açılmış olacak.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde öncülüğündeki AMB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile, Fed’den ayrışma konusunda rahat olduklarının altını çiziyor.

Neredeyse kesin gözüyle bakılan haziran gevşeme politikası sonrasında gevşeme adımlarının devam edip etmeyeceği veya nasıl bir hızda ilerleyeceği ise verilere bağlı olacak.

Cuma günü açıklanan veriler, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatlarının mayısta yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde geldiğini gösteriyor.