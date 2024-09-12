Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Düzenleme: Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası ECB, faiz kararını açıkladı. Banka 25 baz puan indirime gitti.

Avrupa Merkez Bankası ECB, piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz indirimine gitti. ECB 25 baz puan faiz indirimi yaptı. Avrupa Merkez Bankası ECB, mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

Böylece ana refinansman faizi yüzde 4.25'ten 3.65'e, mevduat faizini yüzde 3.75'ten 3.5'e, marjinal faizi yüzde 4.5'den 4.25'e indirilmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası ECB faiz oranlarını 0,25 oranında düşüşerek, üç ay içinde ikinci kez faiz indirimine gitmiş oldu.

ECB'nin bu kararı, Avrupa'da yılın ikinci gevşeme adımı olarak yorumlandı.

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