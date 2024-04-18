Avrupa Merkez Bankası’nın gözü döviz kurlarında

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) haziran ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmesine neredeyse kesin gözüyle tahmin ediliyor.

Fakat Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sebebiyle haziran sonrasına ilişkin belirsizlik artıyor.

ABD’nin faiz indirmediği bir süreçte, Avrupa’da uzun süreli bir parasal genişlemenin euro para birimini negatif yönde etkileme riski yer alıyor.

AMB Başkanı Christine Lagarde Washington’da yaptığı konuşmada, euro için belirli bir seviye hedeflemeseler de banka yetkililerinin dalgalanmaları “çok dikkatli” izleyeceğini dile getirdi.

Lagarde "Temel hedefi fiyat istikrarı olan tek bir yetkiye sahip olsak da, döviz kurundaki değişimlerin enflasyonumuz üzerindeki etkisini elbette hesaba katmamız gerekiyor” diyen Lagarde, “Para birimlerindeki bu hareketin, ithal edilen enflasyon yoluyla enflasyon üzerinde etkisi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.