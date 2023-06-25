Avrupa Oyunları'nda millilerin tekeri patladı!

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda, Dağ bisikletinden milli sporcular derece elde edemedi.

Avrupa Oyunları'nda millilerin tekeri patladı!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda dağ bisikleti branşında Türk sporcular derece elde edemedi.
Krynica-Zdroj şehrindeki Hill Park'ta gerçekleştirilen yarışta Türkiye'yi Zeki Kaygısız, Emre Yavuz ve Süleyman Sefa Temel temsil etti.
Toplam 76 sporcunun mücadele ettiği ve 23.4 kilometreden oluşan parkurda milli sporculardan Süleyman Sefa Temel, ilk turda lastiği patladığı için yarışı tamamlayamadı.
Diğer milli sporcular Zeki Kaygısız ve Emre Yavuz yarışı tamamladı ancak zaman sınırına takıldıkları için sıralamaya giremedi.
Yarışı birinci bitiren Rumen sporcu Vlad Dascalu altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı İsviçre'den Lars Josef Forster, bronz madalyayı ise İtalya'dan Luca Braidot elde etti.

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