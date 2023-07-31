Avrupa Parlamentosu, İsmailağa Cemaati'ne verdiği parayı geri istedi

İsmailağa cemaatinin tartışmalara neden olan Avrupa Birliği’nden 31 bin 455 Avro hibe aldığı proje iptal edildi. Avrupa Parlamentosu ödenen paranın geri alınması için sürecin başlatıldığı açıkladı.

Avrupa Parlamentosu, İsmailağa Cemaati'ne verdiği parayı geri istedi

İsmailağa Cemaati'nin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin “İslamofobiyle mücadele” projesi için Avrupa Birliği’den (AB) “Erasmus+ Gençlik Programı” kapsamında 31 bin 455 Avro hibe aldığı ortaya çıkmıştı.

Avrupa Komisyonu’nun onayı ile verilen hibe desteğin, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri tarafından parlamentoda tartışmaya açması üzerine iptaline ve yapılan ödemelerin geri alınmasına karar verildi.

CÜBBELİ AHMET İLE USTAOSMANOĞLU KARŞI KARŞIYA GELDİ

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Avrupa’da da tepki çeken hibe, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri tarafından AP’ye taşındı. Ayrıca İsmailağa içinde de tartışma yaşandı.

Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “20-30 bin Avro için bu zillete katlanmak asla caiz değil. Dış devletlerden bir dernek ve vakfın yardım ve bağış kabul etmesi uygun olmaz. Zira bugün para alan yarın emir alır” dedi.

Ünlü’ye yanıt veren Ustaosmanoğlu ise “Koskaca adamsın. İnsanları düşmanlığa teşvik etme” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON PARAYI GERİ ALMAK İÇİN SÜRECİ BAŞLATTI

AP’de de tartışılan konuya karşı aylar sonra açıklama geldi. Duruma tepki gösteren bir kişinin sorularına yanıt veren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, komisyonun, AB fonlarından yararlananların AB değerlerine saygı göstermelerini sağlamaya önem verdiğini belirtti.

Yakın zamanda yaşanan bazı olayların, “ulusal ya da AB fonlarının yanlış ellere geçme riskini ortaya koyduğunu” belirten Schinas, “Türkiye Ulusal Ajansı, Yavuz Sultan Selim Derneği tarafından yürütülen projeyi Erasmus+ programı prosedürleri ve rehberine göre seçmiştir. Proje, Erasmus+ Gençlik katılımı faaliyetleri kapsamında gençlerin değişim, kültürel ve sivil eylemleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla 31 bin 455 Avro hibe aldı. Faaliyetler 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Komisyon, bu projeye yapılan ödemeleri askıya almış ve halihazırda ödenmiş olan fonların geri alınması için prosedürleri başlatmıştır” dedi.

İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı: Caiz değil. Çocuk o Hocam çocuk. Çıkartın o düşünceleri kafanızdan
Cübbeli sarıklı adam üstü açık son model aracıyla gününü gün etti. Vatandaşa şükür tavsiye eden hızlı ve takkeli
Cübbeli'nin karı kocanın yatağı ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı
İstanbul'da sarıklı cübbeli icazet töreni
Cübbeli’den enteresan sözler ‘Ben eski kaşarım. Midesi sağlam olan gelsin’
Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Esenyurt'ta 2 bin 112 polis ile arama yapıldı Güncel
Esenyurt'ta 2 bin 112 polis ile arama yapıldı
Ömer Faruk Beyaz’ın Hayaspor’a imza atacağı tarih belli oldu Spor
Ömer Faruk Beyaz’ın Hayaspor’a imza atacağı tarih belli oldu
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı Siyaset
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı
Milli Takım Belçika'yı yendi Spor
Milli Takım Belçika'yı yendi
Benzema Al-İttihad'i galibiyete taşıdı Spor
Benzema Al-İttihad'i galibiyete taşıdı
Bilecik'te aile faciasının eşiğinden dönüldü. Takla atan otomobilin içinden yaralı kurtuldular Güncel
Bilecik'te aile faciasının eşiğinden dönüldü. Takla atan otomobilin içinden yaralı kurtuldular