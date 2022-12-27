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Rüşvet skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı. Dikkat çeken bavul detayı

Avrupa Parlamentosu'nun sarsan yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili skandal büyüyor. İtalyan basını, bavullarla para taşınma anının fotoğraflarını yayınladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 21:31
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Avrupa Parlamentosu'nu sarsan rüşvet skandalında yeni detaylar ortaya çıktı

Rüşvet skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı. Dikkat çeken bavul detayı
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Avrupa Parlamentosu’nun eski başkan yardımcılarından Eva Kaili’nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin Katar’dan rüşvet alarak lobicilik yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma derinleşiyor.

odatv'de yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu'nu sarsan "Katar'dan rüşvet" skandalı giderek büyüyor. İtalyan medyası Brüksel'deki bir otelde çekilen fotoğrafları yayınlayarak bazı üst düzey isimlerin içi para dolu bavulları taşıdığı anları gözler önüne serdi.

Avrupa Parlamentosu’nun eski başkan yardımcılarından Eva Kaili’nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin Katar’dan rüşvet alarak lobicilik yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma derinleşiyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Avrupa medyasında “Katargate” olarak bilinen skandalda yeni bilgilere ulaşılıyor. İtalya’nın çok okunan gazetelerinden La Repubblica, Antonio Panzeri ve Kaili’nin partneri olan Francesoco Giorgi’nin ellerinde bavullar dolusu parayı taşırken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

İtalyan medyası, Brüksel’deki Steigenberger Hotel’de çekilmiş kamera görüntülerini paylaşırken iki adamın içi para dolu bavulları taşıdığını aktardı.

10 Ekim’de Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Samih Al Marri ile bir görüşmeden sonra çekildiği açıklanan fotoğrafların, 2022 Dünya Kupası’nın başlamasından 5 hafta önce çekildiği belirtildi.

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tartı
27.12.2022 21:47
Bavul da birşey mi, Türkiye'de paletlerle uçaklarla taşınıyor  
 
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