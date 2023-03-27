27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türk takımı Avrupa şampiyonu oldu

E-sporda Türk takımı HOWL, Avrupa şampiyonu oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:17
Takip Et

Avrupa şampiyonu olduk

Türk takımı Avrupa şampiyonu oldu
+
Aa
-

E-sporda Türk takımı HOWL, 2023 Uluslararası PUBG Kış Dönemi Turnuvası'nda Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Koç Deniz Daşçı'nın önderliğinde Ahmet Salih Demirbaş, Yunus Emre Ağaç, Semih Can Şahin ve Berke İdris Öztürk'ten oluşan HOWL, 3 bin takımın çevrim içi katıldığı e-spor organizasyonunda Türkiye adına yarıştı.

Organizasyonda son 16 takım arasına kalan HOWL, finalde Rus Exalt ve Alman Acend Club takımlarının hemen önünde PUBG oyununun bilgisayar versiyonunda Avrupa şampiyonu oldu.

HOWL, bu şampiyonluğuyla Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Bağ evinde dehşet
5
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
6
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
7
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.