Avrupa şampiyonunu izlemek cep yatacak! 850 bin TL

Geride bıraktığımız sezonu EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla noktalayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımını'nın yeni sezon kombine yenileme ve satış süreçleri başlıyor.

Geçtiğimiz sezon hayata geçirilen uygulamanın devamı olarak satışlarda, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezon ve play-off iç saha müsabakaları ile EuroLeague normal sezon iç saha müsabakaları kombine kapsamına dahil olacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kombine gişesinden ve www.mobilet.com / Mobilet Mobil uygulamasından 8-21 Ağustos tarihleri arasında yenileme, 23-24 Ağustos tarihlerinde yer değişikliği ve devir işlemleri yapılabilecek.

Yeni sezon kombine biletleri 25-26 Ağustos'ta Yüksek Divan Kurulu / Kongre ve temsilci üyeler için, 27 Ağustos'ta Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri için satışa sunulacak. Genel satış ise 28 Ağustos'ta başlayacak.

Kombine fiyatları şöyle:

Saha İçi 1. Sıra: 850.000 TL

Saha İçi 2. Sıra: 600.000 TL

Saha İçi 3. Sıra: 450.000 TL

Kategori 1 / A: 130.000 TL

Kategori 1 / B: 115.000 TL

Kategori 1 / C-T: 90.000 TL

Kategori 1B (203-204-213-214): 65.000 TL

Kategori 2: 50.000 TL

Kategori 3: 40.000 TL

Kategori 4: 30.000 TL

Kategori 5: 17.000 TL

Kategori 6: 14.000 TL

Kategori 7: 11.500 TL