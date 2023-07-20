Avrupa sıcaktan kavrulurken Balkanlarda fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına alırken, Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek'te fırtına etkili oldu. 5 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa sıcaktan kavrulurken Balkanlarda fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

Editör: Özlem Kıral

Avrupa'nın büyük bölümü aşırı sıcaklarla mücadele ederken, Balkanlar'ı şiddetli rüzgarlar ve yağmurla vuran güçlü bir fırtına Hırvatistan, Bosna ve Slovenya'da en az beş kişinin ölümüne ve düzinelerce kişinin yaralanmasına yol açtı.

Hırvat polisi, başkent Zagreb'de düşen ağaçların çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Polisten yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki bir adam dışarıda sokaktayken fırtınaya yakalandı, 48 yaşındaki bir adam ise arabasında ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Benzer bir durum, şiddetli rüzgarın ağaçları devirdiği ve çatıları uçurduğu komşu Slovenya'da da bildirildi.

Kamu yayın kuruluşu RTV Slovenya, Bled Gölü bölgesinde üzerlerine ağaç düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, Bosna'da da bir kişinin öldüğünü ve en az 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

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