Avrupa sıcaktan kavrulurken Balkanlarda fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

Editör: Özlem Kıral

Avrupa'nın büyük bölümü aşırı sıcaklarla mücadele ederken, Balkanlar'ı şiddetli rüzgarlar ve yağmurla vuran güçlü bir fırtına Hırvatistan, Bosna ve Slovenya'da en az beş kişinin ölümüne ve düzinelerce kişinin yaralanmasına yol açtı.

Hırvat polisi, başkent Zagreb'de düşen ağaçların çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Polisten yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki bir adam dışarıda sokaktayken fırtınaya yakalandı, 48 yaşındaki bir adam ise arabasında ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Benzer bir durum, şiddetli rüzgarın ağaçları devirdiği ve çatıları uçurduğu komşu Slovenya'da da bildirildi.