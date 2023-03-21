﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı

EIB Türkiye'nin 2019'da Kıbrıs adası etrafında gerçekleştirdiği petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının ardından Türkiye'ye finansman sağlamayı durdurmuştu.

EIB'nin Avrupa Komisyonu ile birlikte kapsamlı bir paket üzerinde çalıştığını belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lilyana Pavlova, "Bu kapsamda EIB tarafından Türkiye'ye 500 milyon euro sağlanacak" dedi.

AB’DEN 7 MİLYAR EURO

AB tarafından Türkiye'de geçen ay meydana gelen yıkıcı depremlerde yıkıma uğrayan bölgenin yeniden inşası için düzenlenen konferansta 7 milyar euro, yani yaklaşık 7.5 milyar dolar parasal yardım sözü verildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler 11 ilde ağır yıkıma neden olmuş ve en az 50 bin 96 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Cumhurbaşkanlığı depremin Türkiye'ye maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Yardım toplamak üzere AB ve AB üyesi İsveç'in ev sahipliğinde dün düzenlenen konferansta, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Bugün taahhüt edilen toplam yardım 7 milyar euroya tekabül ediyor" dedi.