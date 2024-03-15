Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı

Sosyal medyada Doğru Veri adlı hesabın paylaştığı bilgilere göre, Avrupa’da en çok kiracıların olduğu ülkeler ortaya çıktı.
En fazla kiracının bulunduğu ülkelerin ilk sırasında İsviçre ve ardından Almanya yer alıyor.
3.sırayı Avusturya alırken Türkiye’nin kiracı oranı ise yüzde 27,2 olarak açıklandı.
Avrupa kiracı ortalaması ise yüzde 30, 1 olduğu aktarıldı.
İşte kiracı oranları:
İsviçre yüzde 57,7
Almanya yüzde 55, 5
Avusturya yüzde 48,6
Danimarka yüzde 40,4
Fransa yüzde 36,6
İsveç yüzde 35,8
Finlandiya yüzde 30,5
Kıbrıs yüzde 30,4
İrlanda yüzde 29,6
Hollanda yüzde 28, 4
Türkiye yüzde 27,2