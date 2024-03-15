Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı

Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı
Ayşe Memiş
Doğru Veri’nin bilgilerine göre, Avrupa’da kiracı oranın en yüksek olduğu ülkeler açıklandı.
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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 1

Sosyal medyada Doğru Veri adlı hesabın paylaştığı bilgilere göre, Avrupa’da en çok kiracıların olduğu ülkeler ortaya çıktı.

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 2

En fazla kiracının bulunduğu ülkelerin ilk sırasında İsviçre ve ardından Almanya yer alıyor.

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 3

3.sırayı Avusturya alırken Türkiye’nin kiracı oranı ise yüzde 27,2 olarak açıklandı.

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 4

Avrupa kiracı ortalaması ise yüzde 30, 1 olduğu aktarıldı.

İşte kiracı oranları:

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 5

İsviçre yüzde 57,7

Almanya yüzde 55, 5

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 6

Avusturya yüzde 48,6

Danimarka yüzde 40,4

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 7

Fransa yüzde 36,6

İsveç yüzde 35,8

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 8

Finlandiya yüzde 30,5

Kıbrıs yüzde 30,4

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 9

İrlanda yüzde 29,6

Hollanda yüzde 28, 4

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 10

Türkiye yüzde 27,2

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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 11
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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 12
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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 13
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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 14
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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 15
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Avrupa'da en çok kiracıların olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye’deki oran da ortaya çıktı 16
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