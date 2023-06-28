Avrupa'da en çok tutuklu ve hükümlü Türkiye'de. Ceza İstatistikleri Raporu yayımlandı

Avrupa Konseyi'nin Lozan Üniversitesi tarafından hazırlanan 2022 Ceza İstatistikleri Raporu; cezaevi nüfusu, hapsedilme oranları ve kalabalık, hapishane bütçeleri, ölüm ve kaçış oranları dahil, 48 Avrupa Konseyi üyesinin cezaevlerinden verileri ortaya koydu.

BBC Türkçe'nin haberine göre 31 Ocak 2022 itibarıyla Avrupa Konseyi üyesi 48 ülkede 981 bin 575 mahkum bulunduğu belirtilen raporda Türkiye'nin Avrupa'da cezaevlerinde en çok tutuklu ve hükümlü bulunan ülke olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre, 31 Ocak 2022 itibarıyla Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi 303 bin 945'le Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'yi, 79 bin 92 ile İngiltere ve Galler, 71 bin 874 ile Polonya ve 69 bin 964 ile Fransa izliyor.

Türkiye'de her 100 bin kişi başına 355 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Gürcistan (237), Azerbaycan (217), Macaristan (194), Litvanya (191), Polonya (190), Slovak Cumhuriyeti (187), Arnavutluk (176), Çekya (175) ve Letonya (172) Türkiye'yi izliyor.

Türkiye de her 100 kişilik hücrede 113 mahkumla cezaevlerini kapasitenin üzerinde kullanılan ülkeler arasında yer alıyor. En kalabalık hücreler ise 124 ile Romanya'da ve 118 ile Kıbrıs'ta.

Rapora dahil edilen 10 ülkedeki cezaevlerinde tüm mahkumların dörtte birinden fazlası uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyiyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 32 düzeyinde.