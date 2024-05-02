Marketlerde satılan ünlü markanın peyniri hastalık saçıyor. Geri toplatılıyor

İki hafta önce Sarzbüttel süt ürünleri kooperatifi, listeria kontaminasyonu nedeniyle çeşitli peynir gruplarını toplatmıştı. 12 Nisan'da yapılan toplatma işleminin ardından şimdi de iki peynir türünü daha kapsayacak şekilde genişletildi.

Rewe ve Edeka marketlerinde satılan Meistereigenossenschaft Sarzbüttel peynir çeşitlerinde listeria monocytogenes patojeni ile kontamine olduğu belirtildi. Şirket söz konusu ürünlerin tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bu ürünlerin satılan yerlerde buzdolaplarında değil tezgahlarda sergilenmesinden kaynaklandığı belirtildi. Tüketicilerin bu durumda peyniri tanımlamasının neredeyse hiçbir yolu bulunmuyor ve ürünlerin dolaşımdan çekilmesi için yalnızca ilgili mağazaya güvenmeleri gerekiyor.

Aşağıdaki peynirler şu anda geri çağrılmaktadır:

Gewölbekäse 50 % Fett i.Tr. (Thekenware)

Son kullanma tarihi 03.10.2024

Parti numarası 073-1

058-2 parti ve son tüketim tarihleri 26/09/2024 ve 03/10/2024 olan ürünleri de tüketmemelisiniz.

İki hafta önce zaten geri çağrılan ürünler ise şöyleydi:

-073-2 parti numaralı ve son tüketim tarihi 17.10.2024 olan Schlemmerkäse % 60 yağlı kuru madde (700g somun)

-Schlemmerkäse 362-2 parti ve son kullanma tarihi 25/07/2024 ve 01/08/2024 olan kuru maddede % 60 yağ

-Gurme peynir, laktozsuz, içerik 100 gram ve son kullanma tarihi 14.08.2024

-034-2 parti ve 22/09/2024 tarihinden önce son kullanma tarihi olan Paskalya peyniri kuru maddede % 60 yağ

-059-2 parti ve 26/09/2024 tarihinden önce en iyi durumda olan Kuzey Denizi peyniri kuru maddede % 55 yağ

Parti numaraları arka etikette bulunuyor. Üreticiye göre, etkilenen ürünü satın alan müşteriler ürünü ilgili süpermarkete iade edebilirler.