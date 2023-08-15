Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 arttı

Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Avustralya'daki LNG tesislerinde olası grevlerin arzda kesinti oluşturabileceğine yönelik endişelerinin sürmesi nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları 1 haftadır dalgalı seyrediyor.

KAYNAK: AA
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Avustralya'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerindeki grev belirsizliği nedeniyle eylül vadeli kontratlarda yüzde 15 yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 34,4 avrodan kapandı.

Bugün megavatsaat başına 35,7 avrodan açılan fiyatlar, dünkü kapanışa göre gün içinde yüzde 15 artış göstererek 39,4 avroya çıktı.

Avustralya'daki LNG tesislerinde çalışanların daha iyi çalışma ve ücret koşulları için greve olasılığının, arz kesintisi yaşanabileceğine ilişkin endişelerin artırması fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Avrupa'da fiyatlar, geçen hafta ortasında grev haberlerinin çıkmasından beri dalgalı seyir izliyor.

AVUSTRALYA DÜNYANIN EN BÜYÜK LNG İHRACATÇISI

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken, küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay aldı.

Ülkede Chevron and Woodside Energy Group şirketlerine ait grev riski bulunan Gorgon, Wheatstone ve North West Shelf tesisleri 40,8 milyon tonla Avustralya'nın toplam LNG ihracat kapasitesinin yarısını, küresel LNG ticaret hacminin ise yüzde 10'unu oluşturuyor.

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması Avrupa'nın LNG ithalat bağımlılığını artırdı.

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.

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