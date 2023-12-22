Avrupa'da genelev krizi. Avrupa birliği endişeli

Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da yer alan ünlü Red Light District bölgesinin taşınması planı AB için krize yol açtı.

Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amsterdam’daki merkezinin yakınında büyük bir genelev kurma kararından "büyük endişe duyduğunu" ifade etti.

Belediyenin kararına tepki gösteren EMA, "erotik merkez” için düşünülen yerin kendi tesislerinin hemen yakınında olduğunun altını çizerek, bu “erotik merkezin” çevre üzerindeki etkisinden “büyük endişe duyduğunu" açıkladı.

Amsterdam'daki yerel yönetim, şehirde organize suçla mücadele ve bölgedeki aşırı yoğunluğu engellemek amacıyla fuhuş sektörünün faaliyet gösterdiği Kırmızı Fener Mahallesi’ni (Red Light District) başka bir yere taşımayı amaçlıyor. Amsterdam Belediyesi, yeni belirlenen yerde “seks işçileri” için 100’e yakın yer açmayı hedefliyor.

Yeni kurulması beklenen genelev ve EMA merkezinin arasındaki mesafe ise sadece 800 metre. EMA, İngiltere'nin Brexit kararından dolayı merkezini Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşımıştı.

Yerel yönetimin kararı için gelecek yılın başlarında belediye meclisinde oylama yapılacak.

Diğer yandan, genelevlerde çalışan “seks işçileri” ve yeni bölgelerde yaşayanlar da Kırmızı Fener Mahallesi’nin taşınmasına tepki gösteriyor.