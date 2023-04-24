Avrupa'da hava kirliliği alarmı. Her yıl 1200 çocuk ölüyor

Yapılan bir araştırmada, hava kirliliğine bağlı sebeplerden dolayı her yıl Avrupa'da 1200 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Avrupa'da hava kirliliği alarmı. Her yıl 1200 çocuk ölüyor

Editör: Sami Gürel

Avrupa Çevre Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre, her yıl Avrupa'da 18 yaşının altında bin 200 çocuk hayatını kaybediyor.

Ayrıca kirliliğin çocuklar üzerinde, gelecek dönemlerde kronik hastalıklara sebep olduğu vurgusu da yapıldı.

Araştırmanın detaylarında ise Rusya, Birleşik Krallık ve Ukrayna gibi ülkelerin verilerinin çalışmaya dahil edilmediği belirtilirken, o ülkeler de eklendiğinde sayının daha da yüksek olacağı belirtildi.

AB Çevre Ajansı, 2020'de AB, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye'de toplam 238.000 kişinin hava kirliliğine bağlı sebeplerden dolayı öldüğünü duyurdu.

Çevre Ajansı, çocukların sağlığını hava kirliliğinin etkilerinden korumak için daha fazla önlem alınması gerektiğini bildirirken, okulların etrafındaki hava kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini raporladı.

Raporda ayrıca, hava kirliliğinin, erken ölümlerin yanı sıra kara ve su ekosistemlerine de zarar verdiği açıklandı.

Rapora göre, 2020'de AB'nin toplam ekosistem alanının dörtte üçünde zararlı nitrojen birikintileri tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, aynı yıl Avrupa'daki ormanlık alanların yüzde 59'unun ve tarım arazilerinin yüzde 6'sının zararlı ozon konsantrasyonlarına maruz kaldığı açıklandı.

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