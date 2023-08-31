Avrupa'da ilk. Kiralık scooterlar yasaklandı

Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti veren şirketlere, sokaklardaki araçları toplamaları için verilen süre daralıyor.

KAYNAK: AA
Avrupa'da ilk. Kiralık scooterlar yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketlerine scooterlarını toplamak için verilen yasal süre gece yarısı doluyor.

Şirketlerin kentte 2 bin 500 park alanında 15 bin scooter ile sunduğu hizmet, özellikle turist ve gençlerin ulaşım tercihleri arasında bulunurken, söz konusu araçlar caddelere bırakıldığı, yaya geçişlerini engellediği için tepkilere neden oluyordu.

Gelen yoğun tepkilerin ardından elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için nisan ayında referandum yapıldı. Referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıkarken, katılım oranı yüzde 7,45'de kaldı.

YILDA 2,5 MİLYON KİŞİ KULLANIYORDU

Kararla Paris, Avrupa kıtasında elektrik scooter kiralama hizmetini yasaklayan ilk başkent oldu. Yasak, şehirde hizmet veren şirketlere ait elektrikli scooterları kapsıyor. Kendi scooterları ile şehirde dolaşan kişileri etkilemiyor.

Kayıtlara göre Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, Paris'te ise ayda 400 bin kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanıyor.

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