Avrupa'da kısa vadeli enflasyon beklentisi düştü

Avrupa Merkez Bankası şubat ayı tüketici beklenti anketini açıkladı. Böylece enflasyon son iki yılın en alt seviyesine düştü.

ECB'ye göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay içindeki ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e geriledi.

Avrupa Merkez Bankası açıklamasında yer alan "Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı haksız savaştan bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor." ifadeleri dikkat çekti.

Tüketicilerin gelecek üç yıl içindeki enflasyon beklentileri ise yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı. Ekonomik büyümeye yönelik beklentiler ise yüzde 1,1 oranında gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİ AYLIK OLARAK YAYINLANIYOR

Avrupa Merkez Bankası, Tüketici Beklenti Anketini aylık olarak yayınlıyor. Anket, Avrupa Birliğinin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa'yla birlikte İtalya,İspanya, Hollanda ve Belçika'da 14 bin kişiyle görüşülüp, ortaya konuluyor.

Euro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 2,8 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon bir sonraki ayda 2,6'ya gerilemişti. Böylece orta vadede yüzde 2'lik enflasyona odaklanan ECB'nin tahminlerine yaklaşılmış olunuyor. Bu durumun ise ECB'nin artık ilk faiz indirimine doğru ilerlediğine dair işaretler veriyor.

ECB faiz oranlarını, 11 Nisan ve 6 Haziran'da yapılacak toplantılarda belirleyecek..