Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası’nda gelecek sezon mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri netleşti.

KAYNAK: AA
Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu

Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura töreninde, kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki grupları belirlendi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlar ve erkeklerde gruplar şöyle oluştu:

Kadınlar

A Grubu: VakıfBank, Vero Volley Milano, Volley Mulhouse Alsace, Jedintstvo Stara Pazova

B Grubu: Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci, Maritza Plovdiv, Vasas Obuda

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Grot Budowlani Lodz, SC Potsdam, Calcit Kamnik

D Grubu: A.Carraro Imoco Conegliano, Developres Rzeszow, Allianz MTV Stuttgart, ön eleme turundan gelecek takım

E Grubu: LKS Commercecon Lodz, Volero Le Cannet, SC Prometey Dnipro, ön eleme turundan gelecek takım

Erkekler

A Grubu: Ziraat Bankkart, Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, Knack Roeselare, ön eleme turundan gelecek takım

B Grubu: Trentino Itas, Asseco Resovia Rzeszow, Tours VB, ACH Volley Ljubjana

C Grubu: Halkbank, Berlin Recycling Volleys, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Sport Lisboa e Benfica

D Grubu: Jastrzebski Wegiel, SVG Lüneburg, Jihostroj Ceske Budejovice, ön eleme turundan gelecek takım

E Grubu: Cucine Lube Civitanova, Greenyard Maaseik, VK Lvi Prag, ön eleme turundan gelecek takım

CEV Kupası

Kadınlar CEV Kupası'ndaki tek Türk temsilcisi Türk Hava Yolları, kura çekimi sonucu son 32 turunu bay geçecek.

Erkeklerde Arkas Spor, son 32 turunda Hırvatistan’ın Mursa Osijek takımıyla eşleşti. İlk maç deplasmanda 24-26 Ekim tarihlerinde, rövanş mücadelesi 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kupaya son 16 turundan başlayacak Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan gelecek takımla eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını deplasmanda 21-23 Kasım, rövanşı ise 28-30 Kasım tarihlerinde sahasında yapacak.

CEV Challenge Kupası

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Nilüfer Belediyesi, son 32 turunda Yunanistan’ın ASP Thetis Voula takımıyla karşı karşıya gelecek.

Balkan Kupası’nda mücadele edecek Galatasaray HDI Sigorta, şampiyon olması halinde son 32 turunda Portekiz’in Kairos Ponta Delgada takımıyla eşleşecek.

Erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turunda Yunanistan’ın AOP Kifias Atina takımıyla tur mücadelesi verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupası’nda şampiyon olması halinde son 32 turunda Norveç’in Forde BVK takımıyla karşılaşacak. (AA)


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