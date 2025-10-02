Avrupa’da savaş hazırlığı! Hayatta kalmak için kritik uyarı

Avrupa Birliği bu yıl başında, üye ülkelerinin vatandaşlarına üç gün boyunca hayatta kalmayı sağlayacak acil durum çantaları hazırlamaları yönünde uyarı gerçekleştirdi.

AB yüksek yetkilisi Hadja Lahbib," artan jeopolitik gerilimler sebebiyle olası bir savaşın" yaklaştığının üzerinde durdu.

Suyun, yiyeceğin ve ilaçların savaş durumunda bulunamayacağını hatırlatan Lahbib, 450 milyon kişiye temel ihtiyaçlarını içeren bir bir hayatta kalma çantasını hazırlamaları gerektiğini açıkladı.

Açıklamada, bu çantalardan eksik edilmemesi gereken "olmazsa olmaz" ürünler tek tek sıralandı. Bu ürünlerin hayatınızı kurtarabileceği özellikle altı çizildi.

SU: EN KRİTİK İHTİYAÇ

Uzmanlar, hazırlık listesinde tek bir ürünün diğerlerinden üstün tutulması gerektiğini belirtti: Su.

Üç günlük bir süreçte su tüketimi, hayatta kalmanın temel taşı olarak öne çıktı.

Yetkililer, yetişkin bir bireyin günde 3-4 litre su tüketmesi gerektiğini tavsiye etti. Bu nedenle, şişelenmiş su stokunun yanı sıra su filtreleme cihazı bulundurmak da şart koşuldu.

Yiyecek seçiminde ise uzun ömürlü konserve gıdalar ve enerji barları öneriliyor; bunlara eşlik edecek pratik bir konserve açacağı da ihmal edilmemesi önerildi.

ENERJİ KESİNTİLERİNE KARŞI TEDBİRLER

Savaş ortamında kritik altyapıların hedef alınabileceği ve elektrik şebekelerinin devre dışı kalabileceği uyarısı yapıldı. Cep telefonlarının acil iletişim ve bilgi erişimi için vazgeçilmez olduğu hatırlatılırken, taşınabilir güç bankaları ile bunları şarj edebilecek ekipmanların önemi vurgulandı. Ayrıca, enerji depolama çözümleri arasında çantaya sığacak boyutlarda güneş panelleri de tavsiye edildi.

Sağlık ve Hijyen Ön PlandaAcil durum kitinin ilk yardım malzemeleriyle güçlendirilmesi gerekiyor: Düzenli kullanılan ilaçlar, yara bandı, dezenfektan ve termal battaniye gibi unsurlar tamamlayıcı nitelikte.

Listeye eklenen diğer öğeler arasında nakit para, pasaport ve kimlik belgelerinin fotokopileri ile kişisel hijyen ürünleri yer alıyor. Dijital ödemelerin aksayabileceği bir senaryoda, nakit paranın hayati rolü olduğu belirtildi.

Hava koşulları ani değişimlere uğrayabileceğinden, yalıtımlı kıyafetler ve battaniyeler de zorunlu.

Ailelerde çocuklar veya evcil hayvanlar varsa, onlara özel ek malzemeler taşınması şart.

MORAL DESTEĞİ UNUTULMASIN

Psikolojik dayanıklılık için eğlence unsurlarının da ihmal edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Uzman Lahbib, "Savaş durumunda moralin ne kadar değerli olduğu üzerinde duran" bir yaklaşımla, basit bir kart oyunu gibi aktivitelerin bile ruh halini güçlendirebileceğini dile getirdi.

Yetkililer böyle bir kitin umarız hiçbir zaman kullanılmayacağını ama beklenmedik bir durumda hazırlıklı olmanın hayat kurtarabileceğini söyledi.