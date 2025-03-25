Avrupa'da Tesla'ya kötü haber! Şubatta sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla otomobil satışları, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,1 oranında azaldı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, Tesla'nın şubat ayındaki satışları 22 bin 181'den 11 bin 743'e geriledi. Markanın AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı ise yüzde 2,5'ten yüzde 1,4'e düştü.

Ocak-şubat döneminde Tesla'nın AB ülkelerindeki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azalarak 19 bin 46'ya geriledi. Bu düşüşle birlikte firmanın Avrupa piyasasındaki toplam payı yüzde 1,1'e kadar indi.

Tesla'nın satışlarındaki bu sert düşüşün nedenleri arasında CEO Elon Musk'ın tartışmalı siyasi duruşu ve davranışları gösteriliyor. Musk'ın Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği destek ve İngiltere siyasetine müdahalesi, Avrupalı tüketicilerin firmayla mesafeli bir ilişki kurmasına yol açtı. Bu durum, Tesla'nın Avrupa'daki pazar payını ciddi şekilde etkiledi. Firma, bu zorlu süreçte rekabetçi pozisyonunu korumak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir.