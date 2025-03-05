Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Medicana güldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Medicana güldü

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Rövanş, 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçının en değerli oyuncusu Arina Fedorovtseva seçildi.

VAKIFBANK 0 FENERBAHÇE MEDICANA 3

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Erdal Akıncı

VakıfBank: Bosetti, Yuan, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

Fenerbahçe Medicana: Vuchkova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, (Gizem Örge, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Liza Safronova)

Setler: 21-25, 23-25, 27-29

Süre: 83 dakika (24, 27, 32)

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Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Medicana güldü
Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Medicana güldü