Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Medicana güldü

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Rövanş, 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçının en değerli oyuncusu Arina Fedorovtseva seçildi.
VAKIFBANK 0 FENERBAHÇE MEDICANA 3
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Erdal Akıncı
VakıfBank: Bosetti, Yuan, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Medicana: Vuchkova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, (Gizem Örge, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Liza Safronova)
Setler: 21-25, 23-25, 27-29
Süre: 83 dakika (24, 27, 32)