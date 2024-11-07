Avrupa'da Türklerin gecesi. Galatasaray- Tottenham AZ- Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 7 Kasım Perşembe maç programı belli oldu. Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları büyük bir heyecanla takip ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe de 3 puan için sahaya çıkıyor. Bugün Galatasaray Tottenham ile Fenerbahçe ise AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray bugün sahasında Tottenham Hotspur’ı konuk ediyor.

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Galatasaray – Tottenham maçı saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT 23.00'DE

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kapsamında AZ Alkmaar, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele 7 Kasım 2023 Perşembe günü TSİ 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.