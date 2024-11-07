Avrupa'da Türklerin gecesi. Galatasaray- Tottenham AZ- Fenerbahçe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da Türklerin gecesi. Galatasaray- Tottenham AZ- Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerinin karşısına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 7 Kasım Perşembe maç programı belli oldu. Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları büyük bir heyecanla takip ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe de 3 puan için sahaya çıkıyor. Bugün Galatasaray Tottenham ile Fenerbahçe ise AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

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GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray bugün sahasında Tottenham Hotspur’ı konuk ediyor.

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Galatasaray – Tottenham maçı saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT 23.00'DE

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kapsamında AZ Alkmaar, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele 7 Kasım 2023 Perşembe günü TSİ 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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Avrupa'da Türklerin gecesi. Galatasaray- Tottenham AZ- Fenerbahçe
Avrupa'da Türklerin gecesi. Galatasaray- Tottenham AZ- Fenerbahçe