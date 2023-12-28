Avrupa’da yeni bir ülke ortaya çıkıyor. Yakında bağımsızlıklarını ilan edebilirler

Kaynak: AA
Avrupa’da yeni bir ülke ortaya çıkıyor. Yakında bağımsızlıklarını ilan edebilirler
Bosna-Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Milorad Dodik, bağımsızlık ilan etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Resmi televizyon kanalı RTRS’de konuşan Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’in Sırp Cumhuriyeti entitesinde bulunan taşınmaz mülklerin durumunu Bosna Hersek devleti lehine değiştirmesi halinde bağımsızlık hamlesi yapacaklarını belirtti.

Bosna Hersek’ten ayrılmaları halinde kendilerini uluslararası bir askeri müdahaleye karşı koruyacak dostları olduğunu söyleyen Bosnalı Sırp lider, düzenlemenin ocak ayında Schmidt tarafından yasalaştırılması halinde Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi’nin olağanüstü toplanıp bağımsızlık kararı vereceği uyarısında bulundu.

Sırp lider, bağımsızlık kararının Sırp Cumhuriyeti entitesinin Boşnak ve Hırvatların çoğunlukta olduğu Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesiyle olan sınırlarını kapatacağı anlamına gelmediğini ifade etti. Ancak bunun da gerekirse yapılacağını iddia etti.

Dodik, “Bosna Hersek Federasyonu’ndan biri Sırp Cumhuriyeti’ne saldırmaya kalkışırsa, ne yapacağımızı hesaplayacağız. EUFOR’dan entiteler arası sınırda yer almasını ve teması kesmesini istiyorum” dedi.

Dodik, böyle bir durumda Amerikalıların öfkeleneceğini ve müdahale etmeye çalışacağını savundu. Ancak diğer yandan Sırp Cumhuriyeti’nin dostlarının buna izin vermeyeceğini düşündüğünü ekledi. Dodik’in açıklamalarına tepki gösteren Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı Ramo Isak, Dodik’in saat 11.00’de bağımsızlık ilan etmesi halinde 11.01’de demir parmaklıkların arkasında olacağını söyledi.

Dodik’e hitaben konuşan Isak, “Bunu sana garanti ederim. Cesaretin varsa dene. Başaramayacaksın. Artık Bosna-Hersek toplumuna zehir saçmaya, korku, nefret, çatışma ve tahammülsüzlük tohumları atmaya son ver” dedi. Bosna Hersek’teki taşınmaz mülklerin paylaşımı sorunu Bosna-Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti entitesi, ülkedeki taşınmaz mülklerin 1992-1995 yılları arasındaki savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması kapsamında kendilerine verildiğini iddia ediyor.

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