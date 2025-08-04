Avrupa'dan birçok takım istedi, o 'Sarıyer' dedi

Türk futbolunda sürpriz bir transfer daha yaşandı. Suudi Arabistan’daki iki sezonun ardından yeniden Türkiye’ye dönen Malili orta saha oyuncusu Hamidou Traore, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer’le anlaşma sağladı.

Transferiyle dikkat çeken yıldız oyuncu, Avrupa’dan gelen teklifleri geri çevirerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

PANATHINAIKOS’U BİLE GERİ ÇEVİRDİ

Traoré, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen cazip tekliflere rağmen Sarıyer’in teklifini kabul etti. 28 yaşındaki oyuncu, Sarıyer’in Süper Lig hedefli projesine duyduğu inancı dile getirdi.

Traore, “Daha fazla görünürlük için Türkiye’ye döndüm. Sarıyer mücadeleci bir takım. Bu projeyi duyduğum anda benimsedim,” dedi.

ESKİ BAĞLAR TERCİHİNİ BELİRLEDİ

Transfer sürecinde Sarıyer’in sportif direktörü ve teknik direktörü Şenol Can’ın etkisi büyük oldu. Daha önce Karabükspor’da birlikte çalışan ikilinin bağları, Traoré’nin kararında önemli rol oynadı.

YENİ SEZONDA SÜPER LİG HEDEFİ

Sarıyer, deneyimli orta sahasıyla 2025-26 sezonu sonunda Süper Lig’e yükselme hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor. Takımın uzun vadeli vizyonu ve kurulan güçlü kadro, bu hedefin en somut adımlarından biri olarak görülüyor.