Avrupa’nın çöplüğü olduk: Atık ihracatında Türkiye yine ‘lider’

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, 2022’de eski kıtadan ihraç edilen atığın en fazla gönderildiği ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.

Eurostat, 32 milyon tonu bulan atık ihracında Türkiye’nin 12,4 milyon tonluk hacimle toplam ihracatın yüzde 39’unu aldığını belirtti.

3,5 milyon ton atık alan Hindistan, ikinci en büyük varış noktası oldu. Hindistan’ı 2 milyon tonla İngiltere, 1,6 milyon tonla İsviçre, 1,6 milyon tonla Norveç, 1,6 milyon tonla Mısır takip etti.

DEMİRLİ METAL ATIKLARIN NEREDEYSE ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, AB’nin ihraç ettiği tüm demirli metal atıkların yüzde 60’ını, yani neredeyse üçte ikisini oluşturan 10,7 milyon ton Türkiye’ye gönderildi.

Ayrıca AB’nin atık ihracatının yüzde 15’ini oluşturan 4,9 milyon tonluk kağıt atığı da Türkiye’ye verildi.

Türkiye 2022’de AB’de en fazla geri dönüştürülebilir plastik atık ithal eden ülkelerin arasında da birinci sırada yer almıştı.