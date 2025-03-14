Avrupa'nın devi iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu. 5 bin kişi çalışıyor

Avrupa’nın Çin’e olan batarya bağımlılığını azaltma hedefiyle kurulan İsveç merkezli Northvolt, mali krizi aşamayarak iflas etti. 15 milyar dolarlık dev yatırımla umut olan şirketin çöküşü, Avrupa’nın elektrikli araç stratejisini zora soktu.

Avrupa’nın elektrikli araç sektöründe Çin’e olan bağımlılığını azaltma hedefiyle büyük umutlarla kurulan İsveç merkezli Northvolt, mali krizden çıkış yolu bulamayarak iflas başvurusunda bulundu. 2015 yılında eski Tesla yöneticileri Peter Carlsson ve Paolo Cerruti tarafından kurulan şirket, 8 milyar doları aşan borç yüküyle baş edemedi.

"UTANÇ VERİCİ SON"

Şirketin en büyük yatırımcıları arasında Volkswagen (yüzde 21) ve Goldman Sachs (yüzde 19) gibi devler yer alıyordu. Ancak yoğun küresel rekabet, artan maliyetler ve Çin makinelerine aşırı bağımlılık Northvolt’un ayakta kalmasını zorlaştırdı. Financial Times, bu iflası “Avrupa için utanç verici bir son” olarak nitelendirerek, şirketin kötü yönetim ve güvenlik standartlarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı.

Northvolt, 2016 yılında “Petrol tarihine geçmek” vizyonuyla yola çıkmış, yıllar içinde ABD ve Almanya’da tesisler açarak büyümesini sürdürmüştü. Ancak 2024’te art arda gelen mali darbeler, şirketin çöküş sürecini hızlandırdı. Eylül 2024’te 1.600 çalışanını işten çıkaran Northvolt, Kasım 2024’te ABD’de iflas koruması başvurusu yaparak sadece 30 milyon dolar nakit parasının kaldığını duyurdu. Mart 2025’te ise İsveç’te tamamen iflas ettiğini açıkladı.

5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bu gelişme, Avrupa’nın elektrikli araç sektöründeki rekabet gücünü zayıflatabilir. Uzmanlar, Avrupa’nın stratejik enerji bağımsızlığı hedeflerine darbe vurulduğunu belirtiyor. Şirketin iflasıyla 5 binden fazla çalışan belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Northvolt’un çöküşü, Avrupa’nın sanayi politikasında derin etkiler yaratacak gibi görünüyor.