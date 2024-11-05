Avrupa'nın en güçlü orduları açıklandı. Türk ordusu göğsümüzü kabarttı

Küresel güvenlik ve savunma alanında uzmanlaşmış analizciler tarafından hazırlanan Global Firepower verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa bölgesindeki en güçlü ordu hangi ülkeye ait sorusu cevap bulurken Türk ordusunun sıralamada 2. Sırayı alması göğsümüzü kabarttı.

İşte Avrupa'nın en büyük orduları:

1-) BİRLEŞİK KRALLIK

2-) TÜRKİYE

3-) İTALYA

4-) FRANSA

5-) UKRAYNA

6-) ALMANYA

7-) İSPANYA

8-) POLONYA

9-) İSVEÇ

10-) YUNANİSTAN

11-) PORTEKİZ

12-) HOLLANDA

13-) İSVİÇRE

14-) ÇEKYA

15-) ROMANYA

16-) ROMANYA

17-) FİNLANDİYA

18-) MACARİSTAN

19-) SIRBİSTAN

20-) BULGARİSTAN