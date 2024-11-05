Avrupa'nın en güçlü orduları açıklandı. Türk ordusu göğsümüzü kabarttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'nın en güçlü orduları açıklandı. Türk ordusu göğsümüzü kabarttı

Küresel güvenlik ve savunma alanında uzmanlaşmış analizciler tarafından düzenlenen Global Firepower verileri açıklandı. Avrupa bölgesindeki en güçlü ordunun hangi ülkeye ait olduğu da belli oldu. Türk ordusu göğsümüzü kabarttı. İşte detaylar…

Küresel güvenlik ve savunma alanında uzmanlaşmış analizciler tarafından hazırlanan Global Firepower verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa bölgesindeki en güçlü ordu hangi ülkeye ait sorusu cevap bulurken Türk ordusunun sıralamada 2. Sırayı alması göğsümüzü kabarttı.

İşte Avrupa'nın en büyük orduları:

1-) BİRLEŞİK KRALLIK

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2-) TÜRKİYE

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3-) İTALYA

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4-) FRANSA

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5-) UKRAYNA

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6-) ALMANYA

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7-) İSPANYA

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8-) POLONYA

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9-) İSVEÇ

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10-) YUNANİSTAN

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11-) PORTEKİZ

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12-) HOLLANDA

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13-) İSVİÇRE

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14-) ÇEKYA

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15-) ROMANYA

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16-) ROMANYA

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17-) FİNLANDİYA

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18-) MACARİSTAN

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19-) SIRBİSTAN

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20-) BULGARİSTAN

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