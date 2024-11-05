Avrupa'nın en güçlü orduları açıklandı. Türk ordusu göğsümüzü kabarttı

Küresel güvenlik ve savunma alanında uzmanlaşmış analizciler tarafından hazırlanan Global Firepower verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa bölgesindeki en güçlü ordu hangi ülkeye ait sorusu cevap bulurken Türk ordusunun sıralamada 2. Sırayı alması göğsümüzü kabarttı.
İşte Avrupa'nın en büyük orduları:
1-) BİRLEŞİK KRALLIK
2-) TÜRKİYE
3-) İTALYA
4-) FRANSA
5-) UKRAYNA
6-) ALMANYA
7-) İSPANYA
8-) POLONYA
9-) İSVEÇ
10-) YUNANİSTAN
11-) PORTEKİZ
12-) HOLLANDA
13-) İSVİÇRE
14-) ÇEKYA
15-) ROMANYA
16-) ROMANYA
17-) FİNLANDİYA
18-) MACARİSTAN
19-) SIRBİSTAN
20-) BULGARİSTAN