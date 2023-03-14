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Avrupa'nın göbeğinde İsrail krizi. Paris'e gelse bile görüşmeyecekler

Fransa hükümeti, aşırı sağcı olarak nitelenen İsrailli Bakan Smotrich'in başkent Paris'i ziyaret etmesi durumunda hiçbir hükümet görevlisinin kendisiyle görüşmeyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 22:01
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Avrupa'nın göbeğinde İsrail krizi

Avrupa'nın göbeğinde İsrail krizi. Paris'e gelse bile görüşmeyecekler
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İsrail'de Netanyahu hükümeti ülke içinde krizlerle boğuşurken, dış ilişkilerde de sorunlu bir dönem yaşıyor. Fransa hükümeti, bu hafta Paris'e gelmesi beklenen aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile kimsenin görüşmeyeceğini açıkladı.

“HERHANGİ BİR TEMAS PLANLANMIYOR”

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen hafta da söylediğim gibi (Smotrich'in) ziyareti kesinleşirse bu bağlamda hükümetten herhangi bir temasın kurulması planlanmıyor." dedi.

SMOTRİCH FİLİSTİN’E KARŞI IRKÇI CÜMLELER KURMUŞTU

Legendre, Smotrich'in Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesine ilişkin Twitter mesajının Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından eleştirildiğini anımsattı.

Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin “Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.” ifadesini kullanmıştı. (AA)

 

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