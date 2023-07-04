Avrupa’nın sadece en pahalı benzini değil en pahalı arabası da Türkiye’de

Avrupa’nın en pahalı benzinini kullanan Türkiye’nin aynı zamanda en pahalı aracın satıldığı ülke olduğu ortaya çıktı. AB’nin açıkladığı verilere göre Danimarka, İzlanda ve Hollanda’yı geride bırakan Türkiye listenin zirvesine yerleşti.

Avrupa’nın sadece en pahalı benzini değil en pahalı arabası da Türkiye’de

TÜİK ve AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye.

Euronews’ta yer alan habere göre, 2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 euro oldu.

Kişisel ulaşım araçları fiyat düzey endeksine göre 2022’de en pahalı ülke 144 puan ile Türkiye oldu. Ardından 132 ile Danimarka, 120 ile İzlanda ve 114 puan ile Hollanda geliyor.

AVRUPA’DA EN UCUZ ARAÇLAR HANGİ ÜLKELERDE?

27 AB ülkesinin ortalaması 100 olduğunda en ucuz araç fiyatı 87 puan ile Polonya’da. Slovakya ve Kuzey Makedonya’da bu değer 89 oldu.

Kişisel ulaşım araçları fiyat düzey endeksi diğer bazı ülkelerde şöyle: Norveç 110, Fransa 102, İtalya 100, Almanya 99, İspanya 98 ve Yunanistan 93.

Maaşlar ve milli gelir hesaplamaya dahil değil

Öte yandan bu hesaplama ülkelerdeki ortalama maaş, asgari ücret veya kişi başına düşen milli gelir gibi değerleri yansıtmıyor.

Türkiye’de 144 euroya satın alınan bir araç Almanya’da 99 euroya alınıyor. Ancak Almanya’daki bir kişinin aylık kazancı veya bu ülkedeki kişi başına düşen milli gelir Türkiye’ye oranla daha yüksek.

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