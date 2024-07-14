Avrupa'ya amonyak ihracatı ihalesinin kazananı belli oldu

SCZone'dan yapılan açıklamada, 2033 yılına kadar Mısır'dan ton başına bin avro fiyatla yenilenebilir amonyak tedarik edileceği ve bunun yeşil hidrojen kullanımına dayalı olarak üretileceği belirtildi.

H2Global pilot müzayedesi, Alman hükümeti tarafından finanse edilen bir girişimdir. Bu sözleşmeye dayanarak, yenilenebilir amonyak miktarları 2027'de potansiyel 19.500 ton seviyesinden başlayarak tedarik edilecek ve muhtemelen 2033'e kadar 397.000 tona yükselecektir.

Yenilenebilir amonyak üretmek için gerekli olan yeşil hidrojenin tedarikini garanti altına almak amacıyla imzalanan sözleşmede Fertiglobe, Scatec ASA, Orascom Construction ve Mısır Egemen Fonu yer alıyor.

Mısır'ın eşsiz konumu ve Avrupa'ya yakınlığı, ona rekabet avantajı sağladı.

SCZONE Başkanı Waleid Gamal Eddin şunları söyledi: “Mısır-AB Yatırım Konferansı 2024, Mısır'ın küresel bir yeşil amonyak merkezi olma yolunda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Aynı zamanda, Fertiglobe ile SCZONE'de bulunan Afrika'nın ilk yeşil hidrojen tesisi olan Egypt Green Hydrogen arasında amiral gemisi alım anlaşmasının imzalanmasını kutluyoruz.”

Mısır Yeşil Hidrojen Projesi, Mısır'ın Kasım 2022'de Şarm El-Şeyh'te ev sahipliği yaptığı COP27 İklim Zirvesi sırasında 417 milyon doları tutarında bir yatırım maliyetiyle başlatılmış ve proje, deneysel üretimiyle Kasım 2023'te Hindistan devletine dünyanın ilk yeşil amonyak sevkiyatını gerçekleştirmeyi başarmıştır.