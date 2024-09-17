Avrupa'yı fırtına vurdu! Ölü sayısı yükseliyor

Polonya'nın güneyinde etkili olan fırtına, Aşağı Silezya, Yukarı Silezya, Opole ve Lubusz bölgelerinde nehirlerin taşmasına ve birçok yerleşim yerinin sular altında kalmasına yol açtı. Polonya Emniyet Müdürlüğü, fırtınada ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy ve Ladek Zdroj kentlerinde 10'dan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Aşağı Silezya, Yukarı Silezya, Opole ve Lubusz bölgelerinde doğal afet durumu ilan edilerek okullar tatil edildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, selden etkilenen bölgeler için 1 milyar zloti (230 milyon euro) bütçe ayırdıklarını duyurdu. Fırtınanın etkili olduğu bölgede 60 bine yakın aboneye elektrik verilemezken, yetkililer vatandaşları şehir şebekesinden su içmemeleri konusunda uyardı. Bölgede 80'den fazla nehrin alarm seviyesini geçtiği belirtildi.

Polonya'nın güneybatısındaki büyük şehirler Wroclaw ve Opole, taşan nehirlerden gelen büyük su baskınlarına karşı hazırlık yapıyor.

Avusturya'da ise ölü sayısı, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Tulln an der Donau kasabasında Tuna Nehri'nin yükselmesi sonucu 81 yaşındaki bir kadının boğulmasıyla 5'e yükseldi. Aşağı Avusturya'da yağmurun hızını kaybetmeye başladığı ve nehirlerdeki su seviyesinin artışının durduğu bildirildi.

Çekya'nın Bruntal ve Krnov kasabalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Çekya polisi, başkent Prag'ın 235 kilometre doğusundaki Lipova-lazne köyü yakınlarında nehre düşen bir araca ulaştı ancak araçtaki 3 kişi bulunamadı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürerken, evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 12 bini aştığı belirtildi. Yağışlı havanın ülkenin kuzeyinden güneyine doğru kaydığı ve güneyde nehirlerin taşma riskine karşı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Romanya'da ise Galati'ye bağlı Girivita köyünde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 7'ye yükseldi. Selden en çok etkilenen Galati'de 5 bin 400 evde hasar meydana geldiği açıklandı.