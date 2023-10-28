Avukat Feyza Altun Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi

Türkiye, kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan ve Engin Polat çiftini konuşmaya devam ediyor. Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından Dilan Polat-Engin Polat çiftine dair yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Avukat Feyza Altun Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi

Dilan Polat-Engin Polat çifti hakkında başlatılan kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması devam ediyor.

Sosyal medyada çift ile ilgili açıklamalar ve paylaşımlar yapan avukat Feyza Altun, Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Gazeteci Erk Acarer'in yayınına katılan Feyza Altun, Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Altun, sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajlarını paylaşarak, “Hesabı 'aileden birinin' kullandığını biliyorum” dedi.

“10 KİŞİLİK LİSTENİN BAŞINDASIN"

Feyza Altun "Bana 'Yakından izliyoruz seni, ne yaptığını biliyoruz. 10 kişilik listenin başındasın' dediler. Ben de 'Gelin vurun, en fazla onu yapabilirsiniz' dedim" şeklinde konuştu.

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mesajları atan kişi, adım kadar eminim aileden biri. Mesajlaşmada sansürlediğim yeri görüyorsun. Orayı asla söylemeyeceğim. Kimsenin özel hayatı beni asla ilgilendirmez ama burada benim çoğuma laf ettiği için ben de özel bir şey yazdım.

Delirdi onu yazınca. Orada emin oldum, aileden biri. Sosyal medyacım araştırdı, bu hesap 2021 yılında açılmış. 2 kere isim değiştirmiş.

Hesabın ilk ismi; 'siladogufan'. E-mailini de buldum. Avukatım suç duyurusunda bulundu. Ben bunu bulacağım. Bu arada, VPN kullanıyor. VPN de Gürcistan gösteriyor. Gürcistan olması da çok manidar."

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