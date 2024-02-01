Avukat olup depremzedelerin hakkını savunacak. 3 gün enkaz altında kalmıştı

Kaynak: Halk TV
Avukat olup depremzedelerin hakkını savunacak. 3 gün enkaz altında kalmıştı
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerde enkazdan 3. gün çıkarılıp kolu ampute edilen Büşra Sarıgüzel, üniversite sınavına hazırlanıyor.

6 Şubat depremlerine Kahramanmaraş’ta yakalanana ve enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan 18 yaşındaki Büşra Sarıgüzel, üniversite sınavına hazırlanıyor. Depremden sonra kolu ampute edilen ve tedavisine Adana’da devam edilen genç kız, "Hukuk fakültesini kazanıp, avukat olacağım. Bu güvensiz yapıları inşa edenlere büyük bir ders vermek için mücadele edeceğim. Depremden etkilenen ve mağdur olan insanlara destek vereceğim" ifadesini kaydetti.

Depremlere annesi ve ablaları ile birlikte yaşadığı evde yakalanan Sargüzel, enkazdan 3. gün çıkarılabildi. Annesi, ablası ve yeğenini depremde kaybeden Sarıgüzel’in sağ kolu kaldırıldığı hastanede ampute edildi.

3-gun-enkaz-altinda-kalan-busra-avukat-olup-depremzedelerin-hakkini-001.webp

Daha sonra tedavi için Adana’ya giden Sarıgüzel, depremlerden etkilenen gençlere ücretsiz protez ve ortez sağlayıp, psiko-sosyal destek veren Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. Sarıgüzel’in Koluna protez yapıldı ve hem protez eğitimleri hem de psikiyatri seansları sürüyor.

DUYDUĞUM ANNEMİN VE ABLAMIN SON SESLERİYDİ

Büşra Sargüzel, "6 Şubat depremine Kahramanmaraş'ta yakalandım. Sadece duyduğum annemin ve ablamın son sesleriydi. Son nefeslerini alışlarını duydum. Duvarların patladığını gördüğümde direkt ablama sarıldım. Bina üzerimize çöktü.” açıklamasını yaptı ve diğer odada bulunan annesi ve ablasını kaybettiğini anlattı.

285664.webp

Enkaz altındayken 5.5 metreden çıkarıldığını ifade eden Sarıgüzel, “Hastanede 8 ay tedavi gördüm. Sonra protezimin yapılması için Çocuk İyilik Merkezi ile tanıştım ve tedavim burada devam ediyor. Fizik tedavi, sosyal aktivite, konaklamaya kadar bizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar" sözlerini aktardı.

3-gun-enkaz-altinda-kalan-busra-avukat-olup-depremzedelerin-hakkini.webp

Son Haberler
Gün doğmadan neler doğar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Gün doğmadan neler doğar atasözünün anlamı nedir?
Elinde kesici aletle değişik sesler çıkarıp paraları topladı. Akıllara çuf çuf hoca geldi Gündem
Elinde kesici aletle değişik sesler çıkarıp paraları topladı. Akıllara çuf çuf hoca geldi
Uzmanından inmeyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından inmeyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Uçtu uçtu enflasyon uçtu. İstanbul'da enflasyonu rekor kırdı Ekonomi
Uçtu uçtu enflasyon uçtu. İstanbul'da enflasyonu rekor kırdı
Mutfak eşyaları sektörünün hedefi 7 milyar dolar Ekonomi
Mutfak eşyaları sektörünün hedefi 7 milyar dolar
Gülü seven dikenine katlanır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Gülü seven dikenine katlanır atasözünün anlamı nedir?
Midyelerdeki gizli tehlike ortaya çıktı! Yemeden önce bir değil beş kez düşünün Yaşam
Midyelerdeki gizli tehlike ortaya çıktı! Yemeden önce bir değil beş kez düşünün