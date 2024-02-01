Avukat olup depremzedelerin hakkını savunacak. 3 gün enkaz altında kalmıştı

6 Şubat depremlerine Kahramanmaraş’ta yakalanana ve enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan 18 yaşındaki Büşra Sarıgüzel, üniversite sınavına hazırlanıyor. Depremden sonra kolu ampute edilen ve tedavisine Adana’da devam edilen genç kız, "Hukuk fakültesini kazanıp, avukat olacağım. Bu güvensiz yapıları inşa edenlere büyük bir ders vermek için mücadele edeceğim. Depremden etkilenen ve mağdur olan insanlara destek vereceğim" ifadesini kaydetti.

Depremlere annesi ve ablaları ile birlikte yaşadığı evde yakalanan Sargüzel, enkazdan 3. gün çıkarılabildi. Annesi, ablası ve yeğenini depremde kaybeden Sarıgüzel’in sağ kolu kaldırıldığı hastanede ampute edildi.

Daha sonra tedavi için Adana’ya giden Sarıgüzel, depremlerden etkilenen gençlere ücretsiz protez ve ortez sağlayıp, psiko-sosyal destek veren Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. Sarıgüzel’in Koluna protez yapıldı ve hem protez eğitimleri hem de psikiyatri seansları sürüyor.

DUYDUĞUM ANNEMİN VE ABLAMIN SON SESLERİYDİ

Büşra Sargüzel, "6 Şubat depremine Kahramanmaraş'ta yakalandım. Sadece duyduğum annemin ve ablamın son sesleriydi. Son nefeslerini alışlarını duydum. Duvarların patladığını gördüğümde direkt ablama sarıldım. Bina üzerimize çöktü.” açıklamasını yaptı ve diğer odada bulunan annesi ve ablasını kaybettiğini anlattı.

Enkaz altındayken 5.5 metreden çıkarıldığını ifade eden Sarıgüzel, “Hastanede 8 ay tedavi gördüm. Sonra protezimin yapılması için Çocuk İyilik Merkezi ile tanıştım ve tedavim burada devam ediyor. Fizik tedavi, sosyal aktivite, konaklamaya kadar bizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar" sözlerini aktardı.