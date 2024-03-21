Avukata sokak ortasında silahlı saldırı. İşte saldırı anı

Konya’nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Evli ve 2 çocuk babası avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği esnada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından durduruldu.

AVUKATI BACAKLARINDAN VURDU

Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuştuktan sonra belinden çıkardığı silahla Ceylan’a 5 el ateş etti. Bacaklarından vurulan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve gün içinde Ceylan’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını tespit etti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.