Avukata sokak ortasında silahlı saldırı. İşte saldırı anı

Kaynak: DHA
Avukata sokak ortasında silahlı saldırı. İşte saldırı anı
Konya’da kimliği belirsiz bir şahısın silahlı saldırısına uğrayan avukat Aydın Ceylan (37), bacaklarından vuruldu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, kaçan saldırgan ve olaya karıştığı iddia edilen kişiyi yakalamak için inceleme başlattı.

Konya’nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Evli ve 2 çocuk babası avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği esnada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından durduruldu.

avukat2.jpg

AVUKATI BACAKLARINDAN VURDU

Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuştuktan sonra belinden çıkardığı silahla Ceylan’a 5 el ateş etti. Bacaklarından vurulan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve gün içinde Ceylan’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını tespit etti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Son Haberler
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı Gündem
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı