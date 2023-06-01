Avukatın belini kıran polise gelecek indirimi

İstanbul Adliyesi’nde açıklama yapan avukatlara müdahalede bir avukatın belini kıran polisin cezasına geleceği üzerindeki etkisi nedeniyle indirim yapıldı.

Avukatın belini kıran polise gelecek indirimi

ANKA

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nin önünde 2016 yılında basın açıklaması gerçekleştiren avukatlara yapılan müdahale sırasında avukat Zeycan Balcı'ya şiddet uygulayarak belini kırdığı gerekçesiyle bir polisin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, takdir ettiği 2 yıl 4 ay 3 günlük hapis cezasını, sanık polis M.A.'nın geleceğini düşünerek önce 1 yıl 11 ay 12 güne düşürdü, sonra da hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul Adliyesi önünde 2016 yılında basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahalesi sırasında avukat Zeycan Balcı’ya tekme atarak belini kırdığı gerekçesiyle polis M.A.'nın İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması dün katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

mahkeme-caglayan-adliyesi-nde-bir-avukatin-be-15982228-amp-1.jpg

BİRÇOK BARO TEMSİLCİSİ DURUŞMAYI İZLEDİ
Duruşmaya müşteki Zeycan Balcı, sanık polisin avukatları ve birçok izleyici katıldı. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır Barosu temsilcileri de duruşmayı izledi.

Duruşmada Balcı ve avukatları sanık polisin cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Son sözü sorulan sanık polis, "Ben eylemi gerçekleştiren asıl failin bulunmasını istiyorum. Suçsuzum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

adliye.jpg

HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKTI
Kararını açıklayan mahkeme, polis M.A.'ya Balcı’yı yaralamasından ötürü 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, polisin kamu görevini kötüye kullandığı için cezanın yarı oranında artırılarak, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarılmasına, mağdurda üçüncü derece kemik kırığına yol açmasından ötürü bu cezanın 2 yıl 4 ay 3 güne çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra, verilen cezanın polisin geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle verdiği cezada indirime giderek cezayı 1 yıl 11 ay 12 güne indirdi. Ayrıca hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor Dünya
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Güncel
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu Güncel
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri Güncel
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor Güncel
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı Magazin
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı