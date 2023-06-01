Avukatın belini kıran polise gelecek indirimi

ANKA

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nin önünde 2016 yılında basın açıklaması gerçekleştiren avukatlara yapılan müdahale sırasında avukat Zeycan Balcı'ya şiddet uygulayarak belini kırdığı gerekçesiyle bir polisin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, takdir ettiği 2 yıl 4 ay 3 günlük hapis cezasını, sanık polis M.A.'nın geleceğini düşünerek önce 1 yıl 11 ay 12 güne düşürdü, sonra da hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul Adliyesi önünde 2016 yılında basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahalesi sırasında avukat Zeycan Balcı’ya tekme atarak belini kırdığı gerekçesiyle polis M.A.'nın İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması dün katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

BİRÇOK BARO TEMSİLCİSİ DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşmaya müşteki Zeycan Balcı, sanık polisin avukatları ve birçok izleyici katıldı. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır Barosu temsilcileri de duruşmayı izledi.

Duruşmada Balcı ve avukatları sanık polisin cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Son sözü sorulan sanık polis, "Ben eylemi gerçekleştiren asıl failin bulunmasını istiyorum. Suçsuzum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKTI

Kararını açıklayan mahkeme, polis M.A.'ya Balcı’yı yaralamasından ötürü 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, polisin kamu görevini kötüye kullandığı için cezanın yarı oranında artırılarak, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarılmasına, mağdurda üçüncü derece kemik kırığına yol açmasından ötürü bu cezanın 2 yıl 4 ay 3 güne çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra, verilen cezanın polisin geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle verdiği cezada indirime giderek cezayı 1 yıl 11 ay 12 güne indirdi. Ayrıca hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.