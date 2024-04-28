Uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.S., adlı şahıs durduruldu.

Şahsın yapılan üst aramasında bin 110 adet sentetik ecza hap, 1,32 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyette yapılan işlemlerin bitmesinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.