Avukatlar adliyede birbirine girdi

İzmir Adliyesi'nde duruşmaya gelen taraf avukatları, duruşma sonrası adliye koridorunda yumruk yumruğa kavga etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Avukatlar adliyede birbirine girdi

İHA'nın haberine göre, olay dün öğle saatlerinde İzmir Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duruşmaya gelen taraf avukatları A.Y. ve T.T., duruşma sonrası tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine avukatlar yumruk yumruğa birbirine girdi. Yere düşen A.Y. ve T.T., yerde de birbirlerine vurmaya devam ederken, kavgayı diğer vatandaşlar güçlükle ayırdı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vatandaşların güçlükle ayırdığı avukatların kavgası daha sonra tatlıya bağlanırken, avukatların daha sonra barıştığı ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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