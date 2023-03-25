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Avukatlık bürosunda silahlı saldırı

Kocaeli’nde avukatlık bürosunda meydana gelen silahlı saldırıda bir avukat yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:36
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Avukatlık bürosunda silahlı saldırı

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
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İHA
Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ankara Karayolu Caddesinde bulunan Yenihan İş Merkezinin 7’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat olduğu öğrenilen Ahmet Alkan, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı bürosunda silahlı saldırıya uğradı.

Alkan sol bacağından yaralanırken, şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansa alınan yaralı ardından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
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