Avustralya Açık’ta muhteşem gece: Sinner ve Shelton yarı finalde

Serkan Talan
Avustralya Açık’ta muhteşem gece: Sinner ve Shelton yarı finalde

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, fiziksel durumu hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak Avustralya Açık yarı finaline adını yazdırdı. Alex de Minaur'u 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle geçen Sinner, etkileyici performansıyla rakiplerine gözdağı verdi.

Dünya sıralamasında bir numarada yer alan Jannik Sinner, Avustralya Açık çeyrek finalinde ev sahibi Alex de Minaur’u adeta sahadan sildi. 23 yaşındaki İtalyan raket, iki gün önce Danimarkalı Holger Rune karşısında hastalık belirtileri göstermesine rağmen kortta oldukça formda göründü. 6-3, 6-2 ve 6-1’lik setlerle galip gelen Sinner, yarı finalde Amerikalı Ben Shelton ile karşılaşacak.

Sinner, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gençken toparlanma süreci daha hızlı oluyor. Maçtan önce olabildiğince dinlenmeye ve sağlıklı beslenmeye çalıştım," dedi. Sinner, hastalık sürecinde doktor kontrolünden geçtiğini ve en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

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DE MİNAUR’A BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Rod Laver Arena’daki 15 bin kişilik kalabalık, Alex de Minaur’un galibiyet beklentisiyle korta gelmişti. Ancak De Minaur, Sinner karşısında oynadığı 10. maçta da galibiyet yüzü göremedi. 25 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, 2005’ten bu yana erkekler teklerde yarı finale çıkan ilk yerel oyuncu olma hayalini gerçekleştiremedi.

Sinner, maç boyunca toplara etkileyici bir isabetle vurdu ve rallilerde rakibine üstünlük sağladı. "Her şeyin yolunda gittiği bir gündü. Her setin başında servis kırınca işler daha kolaylaşıyor," diyen İtalyan raket, gece maçlarında yeterince uyumanın önemine dikkat çekti.

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SHELTON İLK YARI FİNALİNİ KUTLADI

Sinner’ın rakibi Ben Shelton ise Lorenzo Sonego karşısında zorlu bir mücadele verdi. Amerikalı raket, üç saat 50 dakika süren maçta güçlü servisleriyle dikkat çekti ve 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (7-4) ile galip geldi. Shelton, turnuvada saatte 231 km hızla en hızlı servisi atan isimlerden biri oldu.

Shelton, 2023’teki ABD Açık yarı finalinin ardından kariyerinde ikinci kez Grand Slam yarı finaline çıkmayı başardı. Shelton, "Sonego’ya teşekkür ederim, harika bir maçtı. Bu seviyede tenis oynamak büyük bir keyif," dedi.

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BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ HEYECAN

Cuma günü oynanacak yarı finalde, Sinner ve Shelton arasındaki mücadele tenis severler için heyecan dolu anlar vaat ediyor. Özellikle Sinner’ın hastalık sonrası toparlanma süreci ve Shelton’ın güçlü servisleri, maçı daha da ilgi çekici kılıyor. Kazanan isim, Avustralya Açık finalinde büyük ödül için mücadele edecek.

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