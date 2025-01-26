Avustralya Açık'ta nefesler tutuldu: Sinner tarihe geçmeye hazırlanıyor

Avustralya Açık 2025’te, dünya 1 numarası Jannik Sinner, Avustralya Açık şampiyonluğunu savunurken, dünya 2 numarası Alexander Zverev kariyerinin ilk büyük zaferini elde etmek için mücadele edecek.

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SİNNER AVUSTRALYA’DA TARİH YAZMAK İSTİYOR

İtalya’nın 23 yaşındaki yıldızı Jannik Sinner, Avustralya Açık’ta şampiyonluğunu koruyarak, tarih yazmayı hedefliyor. Eğer kazandıysa, Sinner, 3 Grand Slam zaferine ulaşan ilk İtalyan tenisçi olacak. Ayrıca, 20 maçlık galibiyet serisiyle finalde yer alacak olan Sinner, önceki yıllarda önemli başarılar kazandı. Geçen yıl Avustralya’da zafer kazanarak kariyerinde ilk kez büyük bir turnuva kazanan Sinner, ardından 2024’te kazandığı 8 şampiyonluktan biri olan ABD Açık’ta da zafer elde etti.

Bu tarihi başarı, Sinner’ın 2024’te 79 maçtan 73'ünü kazandığı bir sezonun ardından geldi. 2019'dan sonra, Avustralya Açık’ta dünya sıralamasının ilk iki oyuncusu finalde karşı karşıya gelecek. Ancak Sinner, rakibi Zverev’e karşı başa baş bir mücadele veriyor. Zverev, bu yıl finalde 5. kez mücadele edecek ve kariyerinde daha önce iki kez Grand Slam finaline çıkmış ancak şampiyon olamamıştı. Zverev, geçtiğimiz yıl Fransa Açık’ta Carlos Alcaraz’a karşı bir set önde iken kaybetmişti.

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ZVEREV İLK BÜYÜK ZAFERİNİ KOVALIYOR

Zverev ise son yıllarda önemli zaferler elde etse de henüz bir Grand Slam zaferi kazanamadı. 2020 US Open finalinde, Dominic Thiem’e karşı iki set üstünken kaybetmişti. Bu yıl Avustralya Açık yarı finalinde, Novak Djokovic'e karşı bir set kazandıktan sonra rakibinin sakatlanıp çekilmesiyle finale çıkmayı başardı. Zverev, bu şampiyonlukla birlikte 30 yıl aradan sonra Avustralya'dan bir Alman tenisçi olarak şampiyon çıkmasını sağlayabilir.

SİNNER VE ZVEREV ARASINDAKİ REKABET

Sinner ve Zverev’in arasındaki rekabet, iki oyuncunun arasındaki büyük mücadeleye de tanıklık etti. Ancak Sinner, Cincinnati Open'da Zverev'i yenen oyuncu olarak bu seriye son verdi. İki tenisçi, şimdi Melbourne Park'ta karşı karşıya gelecek ve bu final, her ikisi için büyük bir anlam taşıyor. Sinner, Zverev’i 4-2’lik bir galibiyetle geride bıraktı ancak Zverev, geçmişte Sinner’a karşı birçok galibiyet elde etti.

SİNNER’IN ZORLU MÜCADELELERİ

Sinner, Avustralya Açık’ta başarılı bir şekilde final yolunda ilerledi. Ancak turnuvaya, doping davası gölgesinde geldi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Sinner’ı geçtiğimiz yılki testlerinde yasaklı bir madde kullanmakla suçlamıştı. Ancak davanın detayları 16-17 Nisan’da CAS’da yapılacak olan özel duruşmalarda açıklığa kavuşacak. Sinner bu durumdan etkilenmiş olsa da turnuva boyunca her türlü engeli aşmayı başardı ve finalde yer almayı başardı.

ZVEREV’İN ZORLU SÜRECİ

Zverev de zorlu bir yıl geçirdi. Eski kız arkadaşı tarafından açılan aile içi şiddet davası geçtiğimiz yıl durdurulmuş olsa da Zverev’in karşı karşıya kaldığı bu dava, tenis kariyerini zorlayan olaylardan biri oldu. Zverev, söz konusu suçlamaları reddetmişti. Ancak bu zorluklara rağmen Zverev, Avustralya Açık'ta büyük bir mücadele sergileyerek şampiyonluk yolunda ilerledi.

Sinner ve Zverev arasındaki bu final, tenis dünyasında yeni bir dönemin habercisi olabilir. İki oyuncu, birbirlerinin zayıf ve güçlü yönlerini iyi bildiğinden, maçın sonucunu tahmin etmek oldukça zor. Sinner, stabil oyunuyla son 12 aydır dünya tenisinin zirvesinde bulunurken, Zverev, en büyük turnuvada zirveye çıkmaya kararlı.

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Avustralya Açık’ta, tarih yazmaya çalışan Sinner ve şampiyonluk için son bir hamle yapmayı hedefleyen Zverev arasındaki mücadele, tenis severlere unutulmaz bir final vaat ediyor. Bu önemli maçta, Sinner’ın kararlı duruşu ve Zverev’in azmi, Melbourne Park’ı sarsacak.