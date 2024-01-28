Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner

Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner
Nefes kesen Avustralya Açık Finali'nde zafer Jannik Sinner'in oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde; İtalyan Jannik Sinner ile Rus Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.
Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda Sinner rakibini 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
22 yaşındaki İtalyan tenisçi kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
Medvedev ilk iki seti 6-3'lük skorlarla kazanıp 2-0 öne geçti.
Müthiş bir geri dönüşe imza atan İtalyan Jannik Sinner, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

İlgili Haberler
2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı
Son Haberler
Uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur? Sağlık
Uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur?
2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı Spor
2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı
Kripto paralar toparlanabilecek mi? Ekonomi
Kripto paralar toparlanabilecek mi?
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem Dünya
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Minivan ters şeritten gidince facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Minivan ters şeritten gidince facianın eşiğinden dönüldü
Elazığ'da 129 köy yolu, ulaşıma kapandı Gündem
Elazığ'da 129 köy yolu, ulaşıma kapandı
Erdoğan'dan Kilise saldırısı sonrasında taziye telefonu Gündem
Erdoğan'dan Kilise saldırısı sonrasında taziye telefonu