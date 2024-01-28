Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde; İtalyan Jannik Sinner ile Rus Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.
Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda Sinner rakibini 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
22 yaşındaki İtalyan tenisçi kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
Medvedev ilk iki seti 6-3'lük skorlarla kazanıp 2-0 öne geçti.
Müthiş bir geri dönüşe imza atan İtalyan Jannik Sinner, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.
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