Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde; İtalyan Jannik Sinner ile Rus Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda Sinner rakibini 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

22 yaşındaki İtalyan tenisçi kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Medvedev ilk iki seti 6-3'lük skorlarla kazanıp 2-0 öne geçti.

Müthiş bir geri dönüşe imza atan İtalyan Jannik Sinner, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.