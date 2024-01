2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı

Fatih Özgökçen’in futbolcular üzerindeki hem zihinsel, hem fiziksel tahribatını atlatmak kolay değil elbette…

Gidin sorun futbolculara, kendilerini ve Konyaspor’u bu hale kim getirmiş olabilir?

Kostarikalı Calvo, veda mesajında her şey açık-seçik ifade etmiş…

Konyaspor’da herkese teşekkür etmiş…

Malzemecisinden masörüne, çaycısından aşçısına, arkadaşlarından teknik adamlarına ve taraftarlara kadar kimseyi ayırmamış…

Sadece yönetime teşekkür etmemiş!

İyi mi?

Bu arada Calvo ile skandal bir iddia var, üzerinde çalışıyorum, eğer doğruysa, Konyaspor’un ipinin kim ya da kimler tarafından çekildiğini paylaşacağım.

xxx

BAŞAKŞEHİR’DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Kupa ve ligi bir arada götürmeye çalışan Konyaspor, yine kendisi gibi, hem kupada hem de ligde iyi yerlere gelmek isteyen Başakşehir’i konuk etti…

Konyaspor, Gaziantep deplasmanında galibiyeti kaçırırken, Başakşehir takımı ise inanılmaz bir Fenerbahçe maçı oynadı…

Başakşehirliler, hem 3 puanı hem de Figueiredo ve Keny gibi, takımı öne taşıyan oyuncularını kaybettiler…

Açıkçası, Başakşehir takımı inanılmaz bir efor sarfettiği maçtan, istediğini alamadı, ancak mağlup olmasına rağmen, hedef tahtası olmaktan da kurtulamadı!

Konyaspor ise Gaziantep deplasmanında 3 puanı kaçıran taraf oldu…

Yeşil-beyazlılar, 90+5’de Soner Dikmen’le öyle bir gol kaçırdılar ki, akıllara zarar…

Her maç olduğu gibi, Başakşehir maçı da Konyaspor adına kazanılması gereken bir maçtı, ancak 2-0 öne geçmesine rağmen, maçı 3-2 kaybetti Konyaspor.

xxx

MAÇA GELİNCE

Önceki maçlara oranla aman aman olmasa da çok az bir artış vardı tribünlerde…

Taraftarlar işin ciddiyetini anlamış olmalılar ki, maça biraz daha ilgi göstermişler…

Konyaspor adına sevindirici bir durum…

Yeşil-beyazlı ekipte yeni transferlerden Damjonoviç sahada, kaleci Slowik, Ethemi ve Boateng kulübede yer aldılar…

Omeroviç ratosyon konusunda sınır tanımıyor…

Ahmet Oğuz’u kulübeye çekerken, sağ arkayı Uğurcan’la kontrol etmeyi düşünmüş…

Sağ önde ise Muriç’in yerine Prip’e sorumluluk vermiş Bosnalı hoca…

Omeroviç’in tüm oyunculardan verim alma çabasını anlayışla karşılamak lazım…

Belki de o nedenle ilk 11’lerinde rotasyona gidebiliyor…

Süre içerisinde de tüm değişiklik haklarını kullanarak, sahada daha diri ve pes etmeyen bir takımı olsun istiyor…

Konyaspor maça iyi başladı…

Özellikle ilk 15 dakikadaki ön alan baskı sonuç verdi ve Sokol-Prip ortaklığı Konyaspor’un bir anda 2-0’ı bulmasına neden oldu…

Konuk takım Başakşehir ise özellikle sağ ön oyuncusu Deniz Türüç ile ciddi pozisyonlar buldu…

Ancak, disiplinli ve takım savunmasından asla taviz vermeyen Konyaspor, Başakşehir takımının gol girişimlerini sonuçsuz bıraktı…

Baskın basanındır diye düşünmüş olmalı Omeroviç…

Konyaspor’da, Marlos, Sokol, Cicaldau ve Prip hiç hesapta olmayan bir ofansif iştahla başladılar maça…

İstekli ve arzulu oluşları ile topun olduğu her yerde bitmekle kalmayıp, geçiş oyunun da sınıfı geçtiler…

Nzonzi bu geçiş oyununun patronuydu…

Fransız oyuncu aynı zamanda ilk 45’in büyük bölümünde dengeleri Konyaspor’un lehine çeviren isi oldu…

Tabii ki Cicaldau da…

İlk defa bu kadar hırslıydı ve toplu-topsuz koşularla takıma katkı yaptı…

Prip ve sol ayağını da unutmamak lazım…

Konyaspor’un 2-0 önde olmanın avantajını maçın sonuna kadar sürdürme çabası, daha doğrusu savunmaya çekilmesi, haliyle Başakşehir’i biraz daha cesaretlendirdi…

Dolayısıyla da karşılaşmanın ikinci yarısı aksiyonlu başladı…

Metehan’ın Emirhan’ı indirmesi, hakemin VAR’a gitmesi, penaltı noktasını göstermesi ve Başakşehir’in farkı 1’e indirmesi Konyaspor’lu oyuncuları gerdi…

Omeroviç’in 68’deki hamlesi ile Marlos ve Sokol kenara gelirken, Yunus Mallı ile Ethemi taze kuvvet olarak oyuna girdiler…

İlk 45’de daha agresif, daha oyunu tutan Konyaspor olurken, ikinci yarıda ise Başakşehir takımı daha etkili olmaya başladı…

Nitekim 79’de Piatek durumu 2-2’ye getirdi…

Bu golden sonra aklı başına gelen Konyaspor’lu oyuncular, biraz daha öne çıktılar ve Başakşehir takımını baskı altına aldılar, ama atı alan Üsküdar’ı geçti…

Başakşehir’in en öndeki oyuncusu Piotek, attığı 3 golle, ikinci 45’de tek başına Konyaspor’u yıkan adam oldu…

Konyaspor, bu yenilgi ile ligde kalma umutlarını da kocaman kocaman kaybediyor…

2-0’dan maçı veren bir takımın futbol aklına ne demeli bilmiyorum...

Özetlersem; Konyaspor’u ciddi anlamda zor günler bekliyor.