İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun acı günü

Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun 91 yaşındaki babası Saadettin Sarıalioğlu, dün Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bugün, Of Çarşıbaşı Büyük Camii’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Saadettin Sarıalioğlu, Of’taki aile mezarlığına gömüldü.



İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve ailesine, sevenleri destek verdi. Cenazeye; AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Metin Genç, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunu temsil edenler ve vatandaşlar yoğun ilgide bulundu.