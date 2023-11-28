Avustralya elektronik sigarayı yasaklıyor

Avustralya tek kullanımlık elektronik sigaraların üretimini, reklamını veya tedarikini yasaklayacak bir yasa çıkarmayı da planlıyor.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Avustralya elektronik sigarayı yasaklıyor

Avustralya, gelecek yıldan itibaren tek kullanımlık e-sigara ithalatını yasaklayacak ve gençler arasında popüler olan nikotin ürünlerine yönelik sıkı önlemler alacak.

Avustralya hükümeti yaptığı açıklamada, yasağın 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini ve 2024'te tek kullanımlık elektronik sigaraların üretimini, reklamını veya tedarikini yasaklayacak bir yasa çıkaracağını da belirtti.

Avustralyalı sağlık yetkilileri, uzun süreli sigara içenlerin bırakmasına yardımcı olmak için bir araç olarak sunulan ancak tehlikeli bir "eğlence ürünü" haline geldiğini söyledikleri elektronik sigara yasağını memnuniyetle karşıladılar.

Avustralya hükümeti yaptığı açıklamada, 14-17 yaş arası her yedi çocuktan birinin elektronik sigara kullandığını söyledi.

Hükümet ayrıca elektronik sigara kullanan genç Avustralyalıların tütün içmeye başlama olasılığının yaklaşık üç kat daha fazla olduğuna dair "tutarlı kanıtlar" bulunduğunu da bildirdi.

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