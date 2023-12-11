Avustralya göçmen alım şartlarını zorlaştıracak

Avustralya göçmen alımını yarıya indirecek ve öğrenciler için İngilizce sınavını zorlaştıracak.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Avustralya göçmen alım şartlarını zorlaştıracak

Avustralya Hükümeti, ülkenin "bozuk" göç sistemini düzeltmek amacıyla iki yıl içinde göç alımını yarıya indireceğini açıkladı.

Haziran 2025'e kadar yıllık alımı yaklaşık olarak pandemi öncesi seviyelere paralel olarak 250.000'e düşürmeyi hedefliyor.

Yeni plan kapsamında uluslararası öğrenciler ve düşük vasıflı işçilere yönelik vize kuralları da sıkılaştırılacak.

Avustralya'da göçün rekor seviyelere ulaşması konut ve altyapı sıkıntılarını artırdı.

Yeni 10 yıllık göç stratejisini açıklayan İçişleri Bakanı Clare O'Neil, göç sisteminin önceki hükümet tarafından "parçalanmış" bırakıldığını söyledi.

Bu yılın başlarında yapılan bir incelemede sistemin "kötü bir şekilde bozulduğu" (gereksiz derecede karmaşık, yavaş ve verimsiz) ve "büyük reforma" ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

Haziran 2023'e kadar Avustralya'ya rekor düzeyde bir sayı olan 510.000 kişi geldi, ancak bakan, hükümetinin "sayıları yeniden kontrol altına alacağını" ve yıllık göç alımını yaklaşık %50 oranında azaltacağını söyledi.

Yeni önlemler arasında, uluslararası öğrenciler için daha katı asgari İngilizce dil koşulları ve ikinci vize için başvuranlar üzerinde daha fazla inceleme yapılması yer alıyor; bu kişilerin, daha fazla eğitim almanın akademik hedeflerini veya kariyerlerini ilerleteceğini kanıtlamaları gerekiyor. Resmi verilere göre Avustralya'da 650.000 kadar yabancı öğrenci bulunuyor ve bunların birçoğu ikinci vizelerini alıyor.

Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü Dünya
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış Gündem
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış
Deniz Akkaya'dan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk için olay iddia. "Swinger partileri düzenleyip..." Magazin
Deniz Akkaya'dan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk için olay iddia. "Swinger partileri düzenleyip..."
Deprem Roma döneminde devasa taşlarla inşa edilen su kemerini yok etti Yaşam
Deprem Roma döneminde devasa taşlarla inşa edilen su kemerini yok etti
Süper Lig'de derbi günü. Devler pazartesi mesaisinde Spor
Süper Lig'de derbi günü. Devler pazartesi mesaisinde
Dolar rekorların rekorunu gördü. Ah TL vah TL Ekonomi
Dolar rekorların rekorunu gördü. Ah TL vah TL