Avustralya göçmen alım şartlarını zorlaştıracak

Avustralya Hükümeti, ülkenin "bozuk" göç sistemini düzeltmek amacıyla iki yıl içinde göç alımını yarıya indireceğini açıkladı.

Haziran 2025'e kadar yıllık alımı yaklaşık olarak pandemi öncesi seviyelere paralel olarak 250.000'e düşürmeyi hedefliyor.

Yeni plan kapsamında uluslararası öğrenciler ve düşük vasıflı işçilere yönelik vize kuralları da sıkılaştırılacak.

Avustralya'da göçün rekor seviyelere ulaşması konut ve altyapı sıkıntılarını artırdı.

Yeni 10 yıllık göç stratejisini açıklayan İçişleri Bakanı Clare O'Neil, göç sisteminin önceki hükümet tarafından "parçalanmış" bırakıldığını söyledi.

Bu yılın başlarında yapılan bir incelemede sistemin "kötü bir şekilde bozulduğu" (gereksiz derecede karmaşık, yavaş ve verimsiz) ve "büyük reforma" ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

Haziran 2023'e kadar Avustralya'ya rekor düzeyde bir sayı olan 510.000 kişi geldi, ancak bakan, hükümetinin "sayıları yeniden kontrol altına alacağını" ve yıllık göç alımını yaklaşık %50 oranında azaltacağını söyledi.

Yeni önlemler arasında, uluslararası öğrenciler için daha katı asgari İngilizce dil koşulları ve ikinci vize için başvuranlar üzerinde daha fazla inceleme yapılması yer alıyor; bu kişilerin, daha fazla eğitim almanın akademik hedeflerini veya kariyerlerini ilerleteceğini kanıtlamaları gerekiyor. Resmi verilere göre Avustralya'da 650.000 kadar yabancı öğrenci bulunuyor ve bunların birçoğu ikinci vizelerini alıyor.